على من يجب الصيام؟.. أمينة الإفتاء تحدد 4 شروط

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده “على من يجب الصيام؟”، مؤكدة أن الصيام فريضة على كل مسلم، موضحة أن كلمة «كل مسلم» لا بد أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية.

ما هي شروط وجوب الصيام؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من شروط وجوب الصيام أن يكون المسلم بالغًا، فالصيام غير مفروض على الأطفال، وأن يكون عاقلًا، فالصوم لا يجب على غير العاقل.

وأضافت أن من الشروط أيضًا خلو الإنسان من الموانع الشرعية، مثل الحيض والنفاس في حق النساء، إلى جانب خلوه من الأعذار كحال المرض أو السفر، مشيرة إلى أن المريض والمسافر يُرخص لهما في الفطر في شهر رمضان إذا كان الصيام يشق عليهما، وذلك من باب التيسير ورفع الحرج.