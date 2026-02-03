استمرار فعاليات برنامج "المنبر الثابت" بمساجد أوقاف الوادي الجديد

​تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ فعاليات برنامج "المنبر الثابت" بمساجدها العامرة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتوعية المواطنين.



​وتقام هذه اللقاءات تحت عناية ورعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتفعيل الأنشطة الدعوية بالمساجد وضمان استمراريتها بانتظام وكفاءة.



​وتشهد كافة الفعاليات إشرافاً مباشراً ومتابعة ميدانية دقيقة من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، حيث يقوم فضيلته بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع في مختلف المساجد، للتأكد من انضباط الأداء وتقديم المادة العلمية التي تهم المجتمع وتساهم في بناء الوعي الرشيد.



​ويأتي استمرار هذا البرنامج تأكيداً على دور المسجد الريادي في تثقيف المجتمع، وحرصاً من مديرية أوقاف الوادي الجديد على القيام بواجبها الدعوي على أكمل وجه.

وقد اختتمت فعاليات البرنامج اليوم بتناول قضايا مجتمعية هامة، وتوضيح المفاهيم الصحيحة، والإجابة على استفسارات الجمهور، والتأكيد على وحدة الخطاب الدعوي.

