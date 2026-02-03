قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
محافظات

استمرار فعاليات برنامج "المنبر الثابت" بمساجد أوقاف الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

​تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ فعاليات برنامج "المنبر الثابت" بمساجدها العامرة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتوعية المواطنين.


​وتقام هذه اللقاءات تحت عناية ورعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتفعيل الأنشطة الدعوية بالمساجد وضمان استمراريتها بانتظام وكفاءة.


​وتشهد كافة الفعاليات إشرافاً مباشراً ومتابعة ميدانية دقيقة من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، حيث يقوم فضيلته بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع في مختلف المساجد، للتأكد من انضباط الأداء وتقديم المادة العلمية التي تهم المجتمع وتساهم في بناء الوعي الرشيد.


​ويأتي استمرار هذا البرنامج تأكيداً على دور المسجد الريادي في تثقيف المجتمع، وحرصاً من مديرية أوقاف الوادي الجديد على القيام بواجبها الدعوي على أكمل وجه.
وقد اختتمت فعاليات البرنامج اليوم بتناول قضايا مجتمعية هامة، وتوضيح المفاهيم الصحيحة، والإجابة على استفسارات الجمهور، والتأكيد على وحدة الخطاب الدعوي.
 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اوقاف الوادي الجديد

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
التدخين
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
