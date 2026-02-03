طلبت منحي الكلمة.. النائب أحمد العطيفي: مفيش استقصاد.. و أسجل كل الاحترام والتقدير لرئيس البرلمان

كشف النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، تفاصيل حالة السجال بينه وبين المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية.

وقال أحمد العطيفي في مداخلة هاتفية في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار "، :" أسجل احترامي وتقديري لرئيس مجلس النواب وما حدث هو وقفة لإعمال صحيح اللائحة الداخلية للمجلس ".

وتابع أحمد العطيفي:" طلبت الكلمة في مشروع قانون تعديلات قانون المهن الرياضية إلا أنني فوجئت أنني لم أمنح الكلمة لفترة طويلة وأكثر من 20 نائب تحدثوا ثم فوجئت بقيام نواب من الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالحديث ولم يتم منحي الكلمة ".



وأكمل أحمد العطيفي :" قبل حديثي عن مشروع القانون طلبت بنقطة إجرائية وقلت بان رئيس المجلس هو احرص من يقوم بتنفيذ اللائحة الداخلية للمجلس والاولوية في منح الكلمة للهيئات البرلمانية لممثلي الهيئات البرلمانية قبل أعضاء الهيئات البرلمانية".

ولفت أحمد العطيفي:" مفيش سابق معرفة بيني وبين رئيس المجلس عشان يستقصدني وانا طلبت إعمال اللائحة الداخلية للمجلس ".



