وزير الشباب يوجه الشكر لمجلس النواب بعد الموافقة على تعديلات قانون المهن الرياضية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لمجلس النواب على موافقته خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدولة استطاعت ضبط الأداء الرياضي بالتنسيق مع مجلس النواب الموقر من خلال إصدار ثلاثة قوانين هى الهيئات الشبابية عام 2020 وقانوني الرياضة والمهن الرياضية عام 2025 وهو الأمر الذي يعظم من جهود الدولة الرامية إلى تحقيق وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإتاحة الممارسة الرياضية وبناء اجيال من النشء والشباب قادرة على تحمل المسؤولية فى مختلف المجالات فضلا عن رفع علم عاليا خفاقا فى شتي المنافسات الرياضية القارية والدولية والاولمبية.

وفى سياق متصل شدد الدكتور أشرف صبحي أن المنظومة الرياضية حاليا بشقيها التشريعي والتنفيذي تكفل الإتاحة الكاملة لجميع المواطنين سواء على مستوى الممارسة أو الاحتراف ارتكازا على بنية رياضية متطورة ومتنوعة فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية وعلى برامج ومشروعات ومبادرات تستهدف التطوير المستمر وتكثيف المشاركة من مختلف الأعمار .

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية على تنويع وتكثيف برامج اكتشاف الموهوبين فى مختلف المجالات الرياضية من خلال عدة مسارات منها المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي فى 13 لعبة رياضية أولمبية وتقديم الدعم والرعاية لمبادرات اكتشاف ورعاية الموهوبين فى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية من القطاعين الحكومى والخاص.

مشيرا إلى نجاح الدولة خلال الفترة الحالية إحداث نقلة نوعية فى كافة ربوع الجمهورية وخاصة فى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد سواء على مستوى البنية الرياضية أو تكثيف الأنشطة والفعاليات المتنوعة.