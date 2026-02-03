أمير الكويت وولي عهد البحرين يبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

بحث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء تبادل أطراف الحديث التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وحضر اللقاء وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومدير مكتب أمير الكويت، الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ووكيل الشئون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين والوفد الرسمي المرافق له قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم في مستهل زيارة رسمية إلى دولة الكويت.

ورافق ولي عهد البحرين في زيارته وفد رسمي ضم كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شئون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك، ووزير العمل ووزير الشئون القانونية يوسف بن عبدالحسين خلف، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، نواف بن محمد المعاودة، ووزير شئون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، وعدد من كبار المسئولين.