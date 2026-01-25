قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي اللاعب لؤي رجب

وزير الرياضة
وزير الرياضة
ياسمين تيسير

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد، لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم.

ونشر النعي في بيان رسمي"ببالغ الحزن والاسي نعي وزير الرياضة اللاعب الشاب سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان …إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مركز شباب البكاري بدوري القسم الرابع أعلن وفاة لؤي علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، متأثرًا بإصابته خلال مباراة الفريق أمام منافسه الشيخ زايد.

وسقط الراحل لؤي علي؛ بعد تدخل قوي من حارس مرمى فريق الشيخ زايد خلال المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري منطقة الجيزة.

ونقل اللاعب على إثر التدخل للمستشفى؛ لإجراء عملية جراحية دقيقة في المعدة بعد التدخل القوي، للسيطرة على الموقف قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وكان لؤي لاعب لفريق شباب البكاري مواليد 2005 قبل أن يصعد للفريق الأول لكرة القدم.

اشرف صبحي وزير الرياضة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

عبد الرحمن مجدى

الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن مجدى لاعب بيراميدز

المصري هيثم حسن

المصري هيثم حسن: ريال أوفييدو عقد مهمة برشلونة في الشوط الأول

عمر جابر

عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد