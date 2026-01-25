حادث شباب زايد.. اتحاد الكرة ينعي لؤي رجب لاعب مركز شباب البكاري

ينعي المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أعلن مركز شباب البكاري بدوري القسم الرابع، وفاة لؤي علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، متأثرًا بإصابته خلال مباراة الفريق أمام منافسه الشيخ زايد.

وسقط الراحل لؤي علي، بعد تدخل قوي من حارس مرمى فريق الشيخ زايد خلال المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري منطقة الجيزة.

ونقل اللاعب على إثر التدخل للمستشفى؛ لإجراء عملية جراحية دقيقة في المعدة بعد التدخل القوي، للسيطرة على الموقف قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وكان لؤي لاعب لفريق شباب البكاري مواليد 2005 قبل أن يصعد للفريق الأول لكرة القدم.