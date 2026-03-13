قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي بالجامعات

وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الدكتور روبرت بوزا القائم بأعمال المدير الإقليمي لمكتب منظمة اليونسكو في مصر والسودان، بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية، والدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة وتطوير العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، خاصة على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بدعم الأشقاء من الدول الإفريقية في مختلف مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي والمساهمة في بناء القدرات العلمية والبشرية لأبناء القارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولها.

وناقش الجانبان فرص التعاون بين مصر والمنظمة في دعم بناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وأكد الدكتور قنصوة أن استراتيجية الوزارة في دعم العلوم والابتكار تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني اقتصاد المعرفة وتشجيع الأبحاث التطبيقية المرتبطة بأولويات التنمية، لافتًا إلى التوسع في إنشاء المنتزه التكنولوجي (Technology Park)، إلى جانب دعم مراكز البحث العلمي داخل الجامعات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي، والاستفادة من خبرات اليونسكو وأدواتها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية الرقمية والأرشفة الرقمية للمحتوى العلمي، حيث أكد الوزير توافق وجهات النظر بين الوزارة واليونسكو في دعم التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي.

كما أشار الوزير إلى اهتمام مؤسسات التعليم العالي المصرية بتطبيق معايير الجودة والاعتماد لكافة البرامج والتخصصات، والحصول على الاعتماد الدولي، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية الجامعات المصرية وتدويل التعليم العالي، دعمًا لمكانة مصر كوجهة تعليمية متميزة في المنطقة والشرق الأوسط.

ونوّه الدكتور قنصوة إلى التوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية بعدد من الدول الإفريقية، من بينها تشاد وجنوب السودان، بما يسهم في دعم التعاون الأكاديمي وبناء القدرات البشرية في القارة الإفريقية، إلى جانب تشجيع التبادل الطلابي واستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

كما تطرق الاجتماع لعدد من ملفات التعاون بين الجانبين من بينها؛ سبل تعزيز حركة تنقل الطلاب والباحثين، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال شبكات المعرفة، وكراسي اليونسكو، إلى جانب دعم مبادرات تطوير نظم ضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور روبرت بوزا بحجم التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا حرص منظمة اليونسكو على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية، كما قدم التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تطلعاته أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.

