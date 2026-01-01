حكام مباريات الجمعة والسبت في الجولة 17 لدوري القسم الثاني أ

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يومي الجمعة والسبت في الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين واللذان يشهدا 7 لقاءات.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الجمعة 2 يناير 2026

- الترسانة × الإنتاج الحربي (2.30 ملعب حسن الشاذلي): وليد ناجي (حكماً للساحة) ’ عبد الفني عياد وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ السيد عبيد (حكماً رابعاً) ’ نجيب علي (مقيماً للحكام) ’ سمير سعد(مراقباً).

- المنصورة × طنطا (2.30 – ملعب المنصورة): محمد الشناوي (حكماً للساحة) ’ أحمد عبد النعيم ومحمد شفيق (مساعدين) ’ محمد عادل (حكماً رابعاً)، رضا عبد العزيز (مقيماً للحكام) ’ علاء نبيه (مراقباً).

- لافيينا × السكة الحديد (2.30 – ملعب الأسيوطي): عمرو السيد (حكماً للساحة) ’ حسني عبد الرازق وحسن فتحي (مساعدين) ’ عمر مجدي (حكماً رابعاً) ’ سيد الشورى (مقيماً للحكام) ’ أيمن عبد العال (مراقباً).



مباريات السبت 3 يناير 2026

- المصرية للاتصالات × مسار (ملعب كلوب 1 بالمعادي): سيد منير (حكماً للساحة) ’ محمد مجاهد وطه عبد العال (مساعدين) ’ أحمد شارل (حكماً رابعاً)، منير حسن (مقيماً للحكام) ’ هاني العنتبلي(مراقباً).

- بلدية المحلة × بترول أسيوط (2.30 – ملعب البلدية): أحمد ناصر عباس (حكماً للساحة) ’ أيمن دعبس وإسلام اللبيني (مساعدين) ’ إسلام راشد (حكماً رابعاً) ’ محمد القفاص (مقيماً للحكام) ’ (مراقباً).

- ديروط × القناة (2.30 – ملعب بني سويف): عبد الحكيم ناصر (حكماً للساحة) ’ محمود النحاس وشريف عبد الحكيم (مساعدين) ’ محمد علي كامل (حكماً رابعاً) ’ حسام صلاح جمال (مقيماً للحكام) ’ أحمد حسن أبوطالب (مراقباً).

- راية × أبوقير للأسمدة (2.30 – ملعب الإسكندرية): منير يوسف (حكماً للساحة) ’ ومحمد اللبان وأحمد نبيل (مساعدين) ’ خير الله سليمان (حكماً رابعاً) ’ رضا الحداد (مقيماً للحكام) ’ طارق السياجي (مراقباً).