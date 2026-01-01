قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رياضة

حكام مباريات الجمعة والسبت في الجولة 17 لدوري القسم الثاني أ

دوري المحترفين
دوري المحترفين
حمزة شعيب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يومي الجمعة والسبت في الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين واللذان يشهدا 7 لقاءات.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:
مباريات الجمعة 2 يناير 2026

- الترسانة × الإنتاج الحربي (2.30 ملعب حسن الشاذلي): وليد ناجي (حكماً للساحة) ’ عبد الفني عياد وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ السيد عبيد (حكماً رابعاً) ’ نجيب علي (مقيماً للحكام) ’ سمير سعد(مراقباً).

- المنصورة × طنطا (2.30 – ملعب المنصورة): محمد الشناوي (حكماً للساحة) ’ أحمد عبد النعيم ومحمد شفيق (مساعدين) ’ محمد عادل (حكماً رابعاً)، رضا عبد العزيز (مقيماً للحكام) ’ علاء نبيه (مراقباً).

- لافيينا × السكة الحديد (2.30 – ملعب الأسيوطي): عمرو السيد (حكماً للساحة) ’ حسني عبد الرازق وحسن فتحي (مساعدين) ’ عمر مجدي (حكماً رابعاً) ’ سيد الشورى (مقيماً للحكام) ’ أيمن عبد العال (مراقباً).


مباريات السبت 3 يناير 2026

- المصرية للاتصالات × مسار (ملعب كلوب 1 بالمعادي): سيد منير (حكماً للساحة) ’ محمد مجاهد وطه عبد العال (مساعدين) ’ أحمد شارل (حكماً رابعاً)، منير حسن (مقيماً للحكام) ’ هاني العنتبلي(مراقباً).

- بلدية المحلة × بترول أسيوط (2.30 – ملعب البلدية): أحمد ناصر عباس (حكماً للساحة) ’ أيمن دعبس وإسلام اللبيني (مساعدين) ’ إسلام راشد (حكماً رابعاً) ’ محمد القفاص (مقيماً للحكام) ’ (مراقباً).

- ديروط × القناة (2.30 – ملعب بني سويف): عبد الحكيم ناصر (حكماً للساحة) ’ محمود النحاس وشريف عبد الحكيم (مساعدين) ’ محمد علي كامل (حكماً رابعاً) ’ حسام صلاح جمال (مقيماً للحكام) ’ أحمد حسن أبوطالب (مراقباً).

- راية × أبوقير للأسمدة (2.30 – ملعب الإسكندرية): منير يوسف (حكماً للساحة) ’ ومحمد اللبان وأحمد نبيل (مساعدين) ’ خير الله سليمان (حكماً رابعاً) ’ رضا الحداد (مقيماً للحكام) ’ طارق السياجي (مراقباً).

دوري الدرجة الثانية دوري المحترفين حكام دوري المحترفين

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الأهلي

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس السوبر لكرة اليد للسيدات

مانشستر سيتي

غياب مرموش.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سندرلاند في افتتاحية العام الجديد

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة كريستال بالاس وفولهام بالدوري الإنجليزي

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

