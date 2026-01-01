قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
بعد الخسارة من الاتحاد السكندري.. موعد مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأقيمت المواجهة على استاد برج العرب، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث لم ينجح الزمالك في مجاراة تفوق الاتحاد السكندري الذي حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري، حرس الحدود، سموحة، الاتحاد السكندري، زد إف سي، وكهرباء الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك مشواره في كأس الرابطة بمواجهة فريق زد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وزد في كأس الرابطة

 تقام مباراة الزمالك أمام زد يوم الأحد 11 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية.

الزمالك كأس عاصمة مصر كأس الرابطة

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الرئيس السيسي

برلماني: التعليم والمؤسسات الدينية خط الدفاع الأول عن وعي المجتمع وبناء الدولة الحديثة

الايجار القديم

تعرف على آلية زيادة القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق وفقا لـ قانون الإيجار القديم

النائبة عبير عطا الله

برلمانية: الجمهورية الجديدة مشروع دولة متكامل يقوده الرئيس السيسي

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

