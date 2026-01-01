بعد الخسارة من الاتحاد السكندري.. موعد مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأقيمت المواجهة على استاد برج العرب، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث لم ينجح الزمالك في مجاراة تفوق الاتحاد السكندري الذي حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري، حرس الحدود، سموحة، الاتحاد السكندري، زد إف سي، وكهرباء الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك مشواره في كأس الرابطة بمواجهة فريق زد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وزد في كأس الرابطة

تقام مباراة الزمالك أمام زد يوم الأحد 11 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية.