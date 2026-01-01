ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من الاتحاد السكندري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الخسارة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت المواجهة على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث فشل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية، ليواصل نزيف النقاط في البطولة.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة من كأس الرابطة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري، الاتحاد السكندري، زد، سموحة، كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط، محتلًا المركز الثاني، ليعزز من حظوظه في المنافسة على التأهل.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة:

1- المصري – 7 نقاط

2- الاتحاد السكندري – 6 نقاط

3- زد – 6 نقاط

4- سموحة – 5 نقاط

5- الزمالك – 4 نقاط

6- كهرباء الإسماعيلية – 3 نقاط

7- حرس الحدود – دون نقاط