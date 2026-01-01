قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الأول
حدائق الفسطاط تقترب من الصفر.. مدبولي يوجه بوضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح
آخر فرصة.. كيفية تقديم طلبات حجز وحدات السكن البديل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من الاتحاد السكندري

الزمالك
الزمالك

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الخسارة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت المواجهة على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث فشل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية، ليواصل نزيف النقاط في البطولة.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة من كأس الرابطة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري، الاتحاد السكندري، زد، سموحة، كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط، محتلًا المركز الثاني، ليعزز من حظوظه في المنافسة على التأهل.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة:

 1- المصري – 7 نقاط
2- الاتحاد السكندري – 6 نقاط
3- زد – 6 نقاط
4- سموحة – 5 نقاط
5- الزمالك – 4 نقاط
6- كهرباء الإسماعيلية – 3 نقاط
7- حرس الحدود – دون نقاط

الزمالك كأس عاصمة مصر كأس الرابطة الاتحاد السكندري

