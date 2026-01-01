قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

سقوط الزمالك بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

الزمالك والاتحاد السكندري
الزمالك والاتحاد السكندري

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا كبيرًا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، والتي أقيمت على استاد برج العرب.

وجاءت بداية اللقاء قوية من جانب الاتحاد السكندري، الذي نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 21 عن طريق فادي فريد، مستغلًا عرضية أرضية حولها بتسديدة مباشرة داخل شباك الزمالك. ولم تمر سوى خمس دقائق حتى عاد اللاعب نفسه ليعزز التقدم، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 26 برأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد السكندري تفوقه، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 63، بعدما اصطدمت تسديدة أحد لاعبي الفريق بجون إيبوكا لتغير اتجاهها وتسكن المرمى، مؤكدة تفوق زعيم الثغر في اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الخامس، لتزداد حدة المنافسة قبل الجولات المقبلة من دور المجموعات.

الزمالك الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر

طرق الوقاية من سرطان الرحم
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مياة الشرب بالشرقية
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
