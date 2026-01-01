سقوط الزمالك بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا كبيرًا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، والتي أقيمت على استاد برج العرب.

وجاءت بداية اللقاء قوية من جانب الاتحاد السكندري، الذي نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 21 عن طريق فادي فريد، مستغلًا عرضية أرضية حولها بتسديدة مباشرة داخل شباك الزمالك. ولم تمر سوى خمس دقائق حتى عاد اللاعب نفسه ليعزز التقدم، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 26 برأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد السكندري تفوقه، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 63، بعدما اصطدمت تسديدة أحد لاعبي الفريق بجون إيبوكا لتغير اتجاهها وتسكن المرمى، مؤكدة تفوق زعيم الثغر في اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الخامس، لتزداد حدة المنافسة قبل الجولات المقبلة من دور المجموعات.