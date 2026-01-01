قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الأول
حدائق الفسطاط تقترب من الصفر.. مدبولي يوجه بوضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح
آخر فرصة.. كيفية تقديم طلبات حجز وحدات السكن البديل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلفه انتقل للأهلي .. تعيين إمام مسجد جديد للزمالك

الإمام محمد عطا
الإمام محمد عطا
إسلام مقلد

أرسلت وزارة الأوقاف المصرية، خطابًا إلى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، يُفيد بتعيين إمام مسجد جديد بدلًا من الإمام محمد عطا الذي انتقل لفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد.  

وقررت وزارة الأوقاف تعيين الشيخ الأمين عمر أمين، إمامًا وخطيبًا لمسجد نادي الزمالك في مقر ميت عقبة.

تصريحات الشيخ محمد عطا

كشف محمد عطا خطيب مسجد نادي الزمالك في ميت عقبة، سر انتقاله للتواجد كـ إمام وخطيب مسجد في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وأكد محمد عطا في تصريحات صحفية اليوم، أنه كان يعمل لمدة 7 سنوات كـ إمام وخطيب مسجد في نادي الزمالك، وذلك بحكم تبعيته لإدارة أوقاف شمال الجيزة التي يتبع لها مسجد نادي الزمالك.

وأضاف أنه قام بنقل محل إقامته إلى الشيخ زايد خلال الأيام الماضية، وطلب الانتقال لمكان قريب من منزله الجديد وتمت الموافقة على ذلك من جانب الأوقاف.

 

استمر 7 سنوات.. 6 معلومات عن خطيب مسجد الأهلي المنتقل من الزمالك

1- الشيخ محمد عطا من ذوي الإعاقة البصرية «كفيف».
2- عمل إمامًا وخطيبًا بمسجد نادي الزمالك لمدة 7 سنوات متواصلة.
3- جاء تكليفه بالعمل داخل مسجد الزمالك بقرار رسمي من وزارة الأوقاف.
4- قدّم خلال فترة عمله أداءً دعويًا منتظمًا داخل المسجد.
5- انتقل مؤخرًا للإقامة في منطقة الشيخ زايد.
6- تقدم بطلب إلى مديرية الأوقاف للانتقال إلى مسجد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، نظرًا لقربه من محل سكنه.

وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف المصرية نادي الزمالك الزمالك إمام مسجد مسجد النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

أستاذ آثار

احتفالا برأس السنة.. أستاذ آثار: المصري القديم كان يدهن المنزل باللون الأبيض ويخبز الكعك

المصريين القدماء

أستاذ آثار: رأس السنة كان أكبر وأهم عيد قومي في مصر القديمة

عم ممدوح فاروس

«عادة الأجداد لا تموت».. فلاحو المنيا يتمسكون بزراعة القلقاس

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد