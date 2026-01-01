الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى

أصدرت وزارة الأوقاف تنويها مهما بشأن صلاة التهجد في المساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية.

وأعلنت عن فتح باب التسجيل للأئمة الراغبين فى أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ.

وقالت فى بيانها:

تدعو وزارة الأوقاف السادة الأئمة، والسادة القراء المعتمدين لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشيوخ المقارئ وأعضائها من ذوي الصوت الحسن، الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، إلى التسجيل عبر هذا الرابط: اضغط هنا

ويُرجى الإسراع بالتسجيل خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا الإعلان.