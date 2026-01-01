الأوقاف: افتتاح 1251 مسجداً وتجديد فرش 2392 خلال عام 2025

كشفت وزارة الأوقاف عن افتتاح 1251 مسجداً في مختلف محافظات الجمهورية خلال العام 2025، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى التوسع في إنشاء المساجد وتطوير القائم منها ورفع كفاءتها.

وقالت الوزارة إن الافتتاحات شملت 139 مسجداً تم إنشاؤها وإحلالها وبناؤها بناءً جديداً، إلى جانب 724 مسجداً تم إحلالها وتجديدها، فضلاً عن 388 مسجداً خضعت لأعمال الصيانة والتطوير.

وأوضحت الوزارة أنها واصلت أيضاً تهيئة المساجد لاستقبال المصلين، حيث جرى تجديد فرش 2392 مسجداً خلال الفترة نفسها، بإجمالي كمية فرش بلغت 717,695 متراً، بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة لأداء الشعائر الدينية في جميع المحافظات.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في إطار جهود الوزارة المستمرة لعمارة بيوت الله تعالى وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتعزيز الدور الديني والمجتمعي للمسجد بوصفه منارة للوعي ومركزاً لبناء القيم الدينية والوطنية.

انجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف

كما كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لعام 2025، حيث بلغ إجمالي الأنشطة القرآنية أكثر من 816 ألف جلسة قرآنية متنوعة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة إن هذا النشاط يشمل 301,096 مقرأة قرآنية من مختلف الأنواع، و203,531 جلسة قرآنية في مجالس الإقراء ومراكز التلاوة وبرنامج "صحح قراءتك"، و311,417 حلقة تحفيظ قرآنية عبر مكاتب التحفيظ المختلفة.

وأوضحت أن هذه الإنجازات تأتي بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر علوم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة وتأهيل القراء والمحفظين.

وعلى صعيد المسابقات القرآنية، أشارت الوزارة إلى اختتام فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم بمشاركة متسابقين من 104 دولة، وبلغت قيمة جوائزها 13 مليوناً و850 ألف جنيه.

كما أطلقت الوزارة مسابقة "دولة التلاوة" التي أقيمت في سبع محافظات مركزية وشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق، واختتمت المسابقة الأولى لطلاب التحفيظ عن بُعد، والمسابقة الأولى لطلاب مراكز التلاوة.