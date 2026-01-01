قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي
مواقيت الصلاة اليوم 1 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في كأس الرابطة
أجبرت على الاعتزال.. أشرف قاسم يكشف أسرارا لأول مرة
أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو
رسميا .. أسعار الذهب في مصر مستهل العام الجديد 2026
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ..سجل بياناتك الآن
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: افتتاح 1251 مسجداً وتجديد فرش 2392 خلال عام 2025

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف عن افتتاح 1251 مسجداً في مختلف محافظات الجمهورية خلال العام 2025، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى التوسع في إنشاء المساجد وتطوير القائم منها ورفع كفاءتها.

وقالت الوزارة إن الافتتاحات شملت 139 مسجداً تم إنشاؤها وإحلالها وبناؤها بناءً جديداً، إلى جانب 724 مسجداً تم إحلالها وتجديدها، فضلاً عن 388 مسجداً خضعت لأعمال الصيانة والتطوير.

وأوضحت الوزارة أنها واصلت أيضاً تهيئة المساجد لاستقبال المصلين، حيث جرى تجديد فرش 2392 مسجداً خلال الفترة نفسها، بإجمالي كمية فرش بلغت 717,695 متراً، بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة لأداء الشعائر الدينية في جميع المحافظات.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في إطار جهود الوزارة المستمرة لعمارة بيوت الله تعالى وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتعزيز الدور الديني والمجتمعي للمسجد بوصفه منارة للوعي ومركزاً لبناء القيم الدينية والوطنية.

انجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف 

كما كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لعام 2025، حيث بلغ إجمالي الأنشطة القرآنية أكثر من 816 ألف جلسة قرآنية متنوعة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة إن هذا النشاط يشمل 301,096 مقرأة قرآنية من مختلف الأنواع، و203,531 جلسة قرآنية في مجالس الإقراء ومراكز التلاوة وبرنامج "صحح قراءتك"، و311,417 حلقة تحفيظ قرآنية عبر مكاتب التحفيظ المختلفة.

وأوضحت أن هذه الإنجازات تأتي بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر علوم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة وتأهيل القراء والمحفظين.

وعلى صعيد المسابقات القرآنية، أشارت الوزارة إلى اختتام فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم بمشاركة متسابقين من 104 دولة، وبلغت قيمة جوائزها 13 مليوناً و850 ألف جنيه.

كما أطلقت الوزارة مسابقة "دولة التلاوة" التي أقيمت في سبع محافظات مركزية وشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق، واختتمت المسابقة الأولى لطلاب التحفيظ عن بُعد، والمسابقة الأولى لطلاب مراكز التلاوة.

وزارة الأوقاف افتتاح مساجد تجديد فرش مساجد أسامة الأزهري عمارة بيوت الله شئون القرآن الكريم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

صلاح

بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة

نشأت الديهي

حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي: خليه عندكم

عمرو دياب

الهضبة بين العائلة والفن.. عمرو دياب يحافظ على توهجه في 2026

مي كساب

نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

