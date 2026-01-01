حصاد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف لعام 2025

برعاية فكرية وإدارية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واصلت الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بالوزارة أداء دورها الدعوي والعلمي على مدار عام ٢٠٢٥، محققةً إنجازات نوعية ومتنوعة في مجالات التأليف، والمراجعة العلمية، وتغذية المنصة الرقمية، ودعم الخطاب الديني الوسطي، وخدمة القوافل والبرامج الدعوية.

وشملت جهود الإدارة الانتهاء من أعمال الإعداد والجمع لعدد كبير من المؤلفات والمطويات والملفات العلمية، من بينها: جمع أحاديث من السنة المطهرة مبوّبة حسب الموضوعات، وإعداد مطويات عن التجلي الأعظم، والحج، والمولد النبوي الشريف، والشمائل المحمدية، والقضايا السلوكية المختلفة، وانتصار رمضان/أكتوبر، إلى جانب إعداد كتاب مستقل عن الحج، واستكمال تحقيق عدد من الكتب التراثية، منها: زهر العريش وواضح البرهان.

كما انتهت الإدارة من إعداد الدليل الاسترشادي للداعية، والتأصيل الشرعي لمدونة السلوك الوظيفي، واستكمال فهارس الطبعة الجديدة لمجلة منبر الإسلام، وفهرسة المجلة كاملة، واستخراج موضوعات تراثية منها لتغذية المنصة الرقمية والإصدار الشهري الجديد للمجلة.

وفي إطار دعم المنصات الإلكترونية، قامت الإدارة بمراجعة مدخلات منصة وزارة الأوقاف، وتغذيتها بالمادة العلمية المتنوعة، بما يشمل: خطب الجمعة، والموضوعات الخادمة لها، ومقالات في مجالات معرفية متعددة، إلى جانب إعداد خرائط كتب، ونبذات تعريفية، وسلاسل كتب، ومراجعة لغوية وتصميمية لمحتوى المنصة.

وفي مجال الدراسات والبحوث، أعدت الإدارة تراجم وسيرًا ذاتية لوزراء الأوقاف السابقين منذ نشأة الوزارة، وتراجم لأمناء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وشجرة محتوى لستة عشر كتابًا من إصدارات المجلس، إلى جانب حصر الإصدارات المرتبطة بالمحاور الأربعة لاستراتيجية الوزارة، ورصد المغالطات في بعض المنصات الدعوية المرئية.

كما شاركت الإدارة بفاعلية في دعم الحملات الوطنية، وعلى رأسها حملة «صحح مفاهيمك»، من خلال إعداد محتوى علمي، ومقالات، وموضوعات توعوية موجهة للأطفال، وإنتاج مواد مرئية، والمشاركة في المراجعة الشرعية لمقاطع الحملة، فضلاً عن إعداد موضوعات خاصة بالتنمر، والتحرش، والعنف ضد الأطفال، والتعامل اللائق مع السياح.

وامتدت جهود الإدارة إلى دعم قطاع الواعظات بالمحتوى المناسب، والمحاضرات الدعوية، والمناهج التربوية للكتاتيب، والمشاركة في القوافل الدعوية والدروس المنهجية، وإمداد صفحات الواعظات بالمواد العلمية المناسبة.

وفي سياق التكليفات الخاصة، أعدت الإدارة عددًا من المقترحات العلمية والبحثية، شملت: موضوعات لكتاب زاد الأئمة والواعظات، وخطط ندوات شهرية، وموضوعات للحوار الفكري، ومقالات شهرية لمجلة منبر الإسلام، إلى جانب إعداد تقارير علمية، ومجلة "تعايش".

كما شارك أعضاء الإدارة في عدد من الأنشطة الميدانية، من بينها: إلقاء المحاضرات، والمشاركة في القوافل الدعوية بالمحافظات، والمساهمة في إعداد المواد العلمية لمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مراجعة وإعداد الكتب التوثيقية الخاصة بتاريخ وزارة الأوقاف، وتهيئتها للطباعة.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة حرص الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة على الاضطلاع بدورها في تجديد الخطاب الديني، وبناء الوعي الرشيد، ودعم العمل الدعوي والعلمي، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز رسالة وزارة الأوقاف في خدمة الوطن.