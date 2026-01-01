حصاد إعداد المُفتين عن بُعد بدار الإفتاء خلال 2025

في إطار جهود دار الإفتاء المستمرة للاستفادة من معطيات التطور التكنولوجي وتطويعها لخدمة الخطاب الديني الرشيد، واصل موقع «إعداد المفتين عن بُعد» خلال عام 2025 تقديم برنامجه التدريبي المتكامل، الذي امتد إلى 28 أسبوعًا دراسيًّا، وضم 35 مساقًا علميًّا، بإجمالي 2900 ساعة معتمدة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بالمنهجية العلمية التي تتبنَّاها دار الإفتاء المصرية في إعداد المفتين وتأهيلهم، وذلك تحت إشراف نخبة من كبار علماء دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.

وأوضح التقرير أن الموقع اعتمد على منظومة تعليمية متطورة تتناسب مع طبيعة العلوم الشرعية ومستوى المعارف والخبرات المقدمة، حيث يوفر محاضرات نصيَّة تفاعلية تجمع بين الشرح العلمي المنهجي، وربط المحتوى بمصادر المعرفة المختلفة، إلى جانب تقديم إجابات واضحة عن الأسئلة المتوقعة، وتحديد أهداف تعليمية واضحة لكل مادة ووحدة ومحاضرة، مع دمج الوسائط التعليمية المتنوعة مثل العروض التقديمية والخرائط الذهنية وشروح الفيديو.

كما يضم الموقع محاضرات فيديو تعليمية جرى تسجيلها داخل استوديوهات دار الإفتاء المصرية، يقدمها كبار العلماء بأسلوب مبسَّط وميسَّر، مدعومة بالرسوم التوضيحية والمشاهد العملية، بما يتيح للدارسين متابعتها في أي وقت ومن أي مكان وفق ظروفهم الخاصة.

ويعتمد برنامج إعداد المفتين عن بُعد على هيئة تعليمية متكاملة تضم أساتذة متخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذين يتولون شرح المحتوى العلمي، ووضع الامتحانات وتصحيحها، والمشاركة في جلسات الفصول الافتراضية الأسبوعية التي تتيح التفاعل المباشر بين الدارسين والمعلمين ومناقشة مختلف جوانب المقررات الدراسية.

كما يوفِّر الموقع مشرفين أكاديميين يتابعون الدارسين منذ التحاقهم وحتى تخرجهم، ويشرفون على أدائهم التعليمي، ويتولَّون حل المشكلات الأكاديمية، وإبلاغ الدارسين بواجباتهم ومواعيد الامتحانات ونتائجها، ويقوم على المنظومة فريق دعم فني متخصص يعمل على مدار أيام الأسبوع، لتقديم الدعم التقني وحل المشكلات الفنية والتكنولوجية التي قد تواجه الدارسين أثناء دراستهم، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية.

هذا، ويعد برنامج «إعداد المفتين عن بُعد» التابع لدار الإفتاء واحدة من أهم المنصات التعليمية الشرعية المتخصصة، أنشئت عام 2012م، تعتمد على تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، وتجمع بين التأصيل النظري والتطبيق الفقهي، مع اهتمام بالغ بالتدريب العملي على الإفتاء، بما يضمن نقل الخبرة العملية وصقل المهارات الواقعية لدى المتصدرين للفتوى، تحت إشراف مباشر من العلماء المتخصصين.