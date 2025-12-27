حققت إدارة التوفيق والمصالحات بدار الإفتاء المصرية خلال عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في معالجة العديد من قضايا النزاعات الأسرية والمجتمعية، حيث استقبلت الإدارة 2553 حالة نزاع خلال العام 2025، وذلك اضطلاعًا بدورها في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر ثقافة الصلح والسلم الاجتماعي.

حصاد إدارة التوفيق والمصالحات بدار الإفتاء المصرية خلال عام 2025

وأظهرت البيانات السنوية تنوع القضايا المعروضة على الإدارة، حيث تصدرت قضايا النزاع على الميراث المشهد بعدد 1268 حالة، تلتها قضايا النزاع على المعاملات المالية بواقع 642 حالة، ثم قضايا النزاعات على العقارات بين الأفراد بعدد 159 حالة، والحقوق المالية بين الزوجين بواقع 178 حالة، إلى جانب 306 حالات نزاع على الدية، بما يعكس اتساع نطاق عمل الإدارة وتدخلها في مختلف القضايا ذات الطابع الأسري والمجتمعي.

وشهدت الإدارة نشاطًا مكثفًا على مدار العام، حيث سجلت بعض الشهور معدلات مرتفعة في عدد القضايا، من بينها شهر أغسطس (277 حالة)، وأكتوبر (276 حالة)، وسبتمبر (254 حالة)، ويوليو (263 حالة)، وهو ما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في دور الإدارة وقدرتها على التعامل مع النزاعات المختلفة.

ويعكس هذا الحصاد السنوي الدور المهم الذي تقوم به إدارة التوفيق والمصالحات بدار الإفتاء المصرية في الحد من النزاعات، وتخفيف العبء عن جهات التقاضي، وترسيخ ثقافة الحوار والصلح، من خلال معالجة القضايا برؤية شرعية واجتماعية متوازنة، تراعي مصلحة الأطراف وتسهم في تحقيق السلم المجتمعي.