حصاد الإفتاء 2025.. بناء قدرات إفتائية لمواجهة قضايا العصر بخطاب رشيد

شهد عام 2025م نشاطًا تدريبيًا مكثفًا لمركز التدريب بـ دار الإفتاء المصرية في إطار رسالته العلمية والمجتمعية الهادفة إلى إعداد كوادر مؤهلة علميًا وفكريًا، قادرة على نشر الوعي الديني الرشيد والتعامل المنهجي مع القضايا المعاصرة، بما يعزز الدور العالمي لدار الإفتاء المصرية كمؤسسة مرجعية في مجال الإفتاء والتدريب الشرعي وفق المنهج الأزهري المنضبط.

برامج تدريبية متخصصة للباحثين الشرعيين وبناء الكفاءة الإفتائية

نفذ المركز خلال العام دورات تدريبية متخصصة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى للباحثين الشرعيين، بإجمالي (1812) ساعة تدريبية، شارك فيها (141) متدربًا، وتضمنت (1073) محاضرة علمية، استهدفت تعميق الفهم الفقهي والمنهجي، ورفع كفاءة الباحثين في مجالات الإفتاء المعاصر، وصقل أدواتهم العلمية والبحثية.

برامج مجتمعية موجهة للجمهور لتعزيز الوعي الأسري والشبابي

في إطار الدور المجتمعي لدار الإفتاء، نظم مركز التدريب عددًا من الدورات الموجهة للجمهور تناولت قضايا الأسرة والشباب، وانعقدت بمقر المركز وبعدد من المحافظات حضرها (937) متدربًا، بواقع (54) محاضرة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الاستقرار الأسري والفكري.

تدريب الوافدين على قضايا ومهارات الإفتاء في ضوء المستجدات المعاصرة

واصل مركز التدريب جهوده في تدريب الوافدين من مختلف دول العالم من خلال برامج قصيرة المدى تناولت قضايا ومناهج ومهارات الإفتاء، بإجمالي (107) ساعة تدريبية، شارك فيها (161) متدربًا، بواقع (71) محاضرة علمية، إلى جانب تنظيم ورش عمل داخل الإدارات الشرعية المختلفة بدار الإفتاء، بما يربط الجانب النظري بالتطبيق المؤسسي.

برامج طويلة المدى للوافدين تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

قدّم مركز التدريب برامج تدريبية طويلة المدى للوافدين، اعتمدت على الدمج بين الدراسة العلمية والتدريب العملي داخل إدارات الفتوى المختلفة، بإجمالي (607) ساعات تدريبية، شارك فيها (72) متدربًا، وشملت (311) محاضرة علمية، بما يسهم في إعداد كوادر إفتائية قادرة على ممارسة العمل الإفتائي وفق منهج علمي راسخ.

نشاط علمي وتدريبي مكثف لعلماء دار الإفتاء وأمنائها بالتعاون مع المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة

اضطلاعًا بدورها العلمي، واصلت دار الإفتاء المصرية خلال عام 2025م حضورها الأكاديمي عبر مشاركة علمائها في تقديم عشرات المحاضرات العامة والمتخصصة وورش العمل بالتعاون مع عدد من المراكز والمعاهد العلمية، وذلك بهدف نشر الوعي الديني المنضبط وتعزيز الخطاب الوسطي.

أنشطة ميدانية لتعزيز الوعي المؤسسي والحضاري

دعم المركز برامجه التدريبية بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المعالم الدينية والثقافية بالقاهرة، في إطار ربط المتدربين بالسياق الحضاري والتاريخي وتعزيز الانتماء المؤسسي والفهم المتكامل لدور دار الإفتاء في المجتمع.

ويؤكد حصاد عام 2025م أن مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية يواصل أداء دوره في تطوير المنظومة التدريبية وبناء قدرات الباحثين والمفتين، وترسيخ مكانة دار الإفتاء كمؤسسة علمية ذات مرجعية عالمية، تسهم في نشر خطاب ديني رشيد يواكب الواقع ويتصدى للتحديات الفكرية المعاصرة.