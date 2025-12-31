قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تطلق المسابقة العالمية الـ 33 للقرآن الكريم بمشاركة سبعة فروع متنوعة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم للعامين الهجريين ١٤٤٧ / ١٤٤٨، الموافقين للميلاديين ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧. 

وتشمل المسابقة سبعة فروع رئيسية موجهة لفئات عمرية ومهنية مختلفة، بهدف تعزيز العناية بكتاب الله حفظاً وترتيلاً وتجويداً وفهماً لمعانيه ومقاصده.

وتتضمن فروع المسابقة ما يلي
- الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً (برواية حفص عن عاصم) مع التجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، موجه لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس بشرط ألا يزيد السن عن ٣٥ عاماً.
- الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن عن ٣٠ عاماً.
- الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص أو ورش) مع التجويد والتفسير وإعراب الآيات، مخصص للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بشرط ألا يزيد السن عن ٣٥ عاماً.


- الفرع الرابع للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين، بشرط ألا يزيد السن عن ١٤ عاماً.
- الفرع الخامس لذوي الهمم: حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين، بشرط ألا يزيد السن عن ٢٥ عاماً.
- الفرع السادس للأسرة القرآنية: حفظ القرآن الكريم من قبل ثلاثة أفراد على الأقل من الأسرة الواحدة مع فهم المعاني وعلوم القرآن.
- الفرع السابع للقراءات القرآنية: إجادة القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية مع توجيهها، بشرط ألا يزيد السن عن ٤٠ عاما.

وتفتح المسابقة باب التقدم للتصفيات الأولية في جميع الفروع حتى يوم ٣١ يناير ٢٠٢٦، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن عدد الجوائز وقيمتها المالية في كل فرع. 

وتؤكد الوزارة أن جميع الفروع متاحة للجنسين، مع اشتراط عدم سبق الفوز بجائزة مالية في أي فرع من فروع المسابقة في السنوات السابقة.

