محافظات

تخصيص 704 مساجد لصلاة التهجد و255 للاعتكاف خلال رمضان بالقليوبية

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير المديرية، عن انطلاق البرنامج التثقيفي والدعوي الشامل لشهر رمضان لعام 1447هـ، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار دور الوزارة في عمارة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.


وأكدت المديرية أن الخطة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الدعوية والقرآنية والفكرية والخدمية، بما يسهم في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية والروحية لدى المواطنين، وتنظيم العمل الدعوي داخل المساجد والمقارئ والمراكز الدعوية خلال الشهر شهر رمضان.

فتح المساجد

وتضمنت الخطة فتح 704 مساجد لأداء صلاة التهجد، وتخصيص 255 مسجدًا للاعتكاف، إلى جانب إقامة 430 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم و168 مقرأة للأعضاء، فضلًا عن تنظيم مقارئ الأئمة وقراء السورة ومقارئ الفجر، بما يضمن استمرار التواصل مع كتاب الله على مدار اليوم.
 

وتشمل الخطة إقامة 450 ملتقى فكريًا للأئمة، وتنفيذ 292 درسًا منهجيًا، وتنظيم 574 مجلسًا للبردة، بالإضافة إلى عقد 220 ندوة بالمدارس و540 ندوة بمراكز الشباب والرياضة، إلى جانب إقامة 60 ندوة للتثقيف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية.


وتشمل الخطة تنظيم 17 مائدة لخدمة الصائمين، وإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في 496 ساحة على مستوى المحافظة، بما يضمن التيسير على المواطنين وإتاحة المشاركة المجتمعية الواسعة.


وأكدت مديرية أوقاف القليوبية أن هذه الجهود تأتي في إطار خدمة رواد بيوت الله، وتهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

