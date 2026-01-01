لا حول لهم و لا قوة..استياء الغندور من أداء ناشئي الزمالك أمام الاتحاد السكندري

علق الإعلامي خالد الغندور على مستوى لاعبي الزمالك أمام الاتحاد السكندري المقرر في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “زمان ناشئي الأهلي و الزمالك كان ممكن يكسبوا اي فريق في الدوري الممتاز و دلوقتي لا حول لهم و لا قوة و ده يدل علي ما وصل اليه قطاعات الناشئين في مصر و خصوصا في اكبر ناديين في مصر و الوطن العربي”.

وأنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة المقامة حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق السكندري خلال الشوط الأول، حيث نجح في حسمه بثنائية سريعة خلال خمس دقائق فقط.