تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب الزمالك بقيادة تامر عبد الحميد "دونجا" عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على إستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم – علي عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد خضري.

خط الوسط : يوسف وائل الفرنسي - السيد أسامة - محمد حمد - أنس وائل – عمار ياسر.

خط الهجوم : أحمد خالد السمبوك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عبد الفتاح وهشام فؤاد وأحمد صفوت ومحمود عصام ومحمد فرج وصلاح محمود وزياد مدحت وحسام عاشور التقي وحازم أسامة.