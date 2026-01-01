تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في كأس عاصمة مصر

كشف تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام شباب الزمالك في الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر.

وتقام المباراة في الخامسة مساء على إستاد برج العرب.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد محمود – محمود علاء – مصطفى إبراهيم – أحمد عيد ناجي

خط الوسط: إسحاق سافيور – كريم الديب – أبو بكر ليادي – عبد الغني محمد

خط الهجوم: أحمد عاطف – فادي فريد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان، محمود شبانة، عمرو صالح، محمد توني، عبد الرحمن بودي، آدهم علاء، محمد كناريا، محمد جابر، وجون إيبوكا.