شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، في اللقاء المقام حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ودخل فريق مودرن سبورت اللقاء بتشكيل ضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد دسوقي، علي الفيل، علي فوزي، وخالد رضا، بينما تواجد في خط الوسط غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، ومحمد صبري، وقاد الهجوم الثنائي حسام حسن وأرنولد إيبا.

وجلس على مقاعد بدلاء مودرن سبورت كل من مصطفى مخلوف، وليد علي، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، رشاد المتولي، ومحمود ممدوح.

وعلى الجانب الآخر، بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكوّن من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد، وإبراهيم النجعاوي، بينما ضم خط الوسط حسن صابر، محمد سمير كونتا، وعبد الرحمن كتكوت، وقاد خط الهجوم خالد النبريصي، مروان حمدي، ونادر فرج.

ويشارك الإسماعيلي ومودرن سبورت ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، التي تضم أندية بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، ووادي دجلة.