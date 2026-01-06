القناطر الخيرية يشعل صراع القمة ويسقط ليفيلز المتصدر في دوري القسم الثاني «ب»

واصل فريق القناطر الخيرية عروضه القوية في دوري القسم الثاني الممتاز «ب»، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب ليفيلز المتصدر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، ليُشعل صراع القمة ويقلص الفارق مع الصدارة إلى ثلاث نقاط فقط.

وجاء فوز القناطر في توقيت بالغ الأهمية، أمام فريق يتصدر جدول الترتيب ويملك أفضلية رقمية، ليؤكد الفريق أنه أحد أبرز المنافسين على القمة خلال المرحلة الحالية من المسابقة، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وسط تحفظ دفاعي واضح في الشوط الأول، قبل أن ينجح القناطر الخيرية في استغلال إحدى الفرص الحاسمة، ليسجل هدف اللقاء الوحيد، ويُربك حسابات المتصدر، الذي تلقى خسارة مؤثرة في سباق المنافسة.

وحاول ليفيلز العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي للاعبي القناطر حال دون إدراك التعادل، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوزًا غاليًا لأصحاب الأرض.

بهذا الفوز، نجح القناطر الخيرية في تقليص الفارق مع ليفيلز إلى ثلاث نقاط فقط، لتشتعل المنافسة على صدارة دوري القسم الثاني الممتاز «ب»، خاصة في ظل تقارب النقاط بين أكثر من فريق داخل المربع الذهبي، ما يُنذر بجولات حاسمة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

ويعكس الانتصار الأخير حالة الاستقرار الفني والإداري داخل صفوف القناطر، والتي ظهرت بوضوح في الأداء الجماعي والانضباط داخل أرض الملعب، سواء على المستوى الدفاعي أو في التحول السريع للهجوم.

تشير نتائج الجولة وترتيب الفرق إلى احتدام المنافسة في القمة، حيث حافظ ليفيلز على الصدارة رغم الخسارة، لكنه فقد هامش الأمان، في ظل مطاردة قوية من القناطر الخيرية وعدد من الفرق التي تملك طموح الصعود، ما يجعل كل نقطة خلال الجولات المقبلة بمثابة خطوة مصيرية.

يدخل القناطر الخيرية المرحلة المقبلة بمعنويات مرتفعة، بعدما أكد قدرته على مواجهة الكبار وتحقيق نتائج إيجابية أمام فرق المقدمة، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل المباريات الحاسمة القادمة في مشوار الدوري.

في المقابل، سيكون ليفيلز مطالبًا بسرعة تصحيح الأوضاع واستعادة التوازن، للحفاظ على الصدارة، في ظل ضغط المنافسين واقتراب المسافات بينهم في جدول الترتيب