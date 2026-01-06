غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. كواليس معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي

شهد معسكر منتخب مصر حالة من التوتر عقب نهاية مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بعد رد فعل غاضب من مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في اللقاء.

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليواصل الفراعنة مشوارهم في البطولة القارية، منتظرين الفائز من مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار في ربع النهائي.

غضب مصطفى محمد

وبحسب ما كشفه مصدر داخل منتخب مصر، فإن مصطفى محمد أبدى غضبًا شديدًا عقب نهاية المباراة، اعتراضًا على قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعدم الدفع به إلا قبل صافرة النهاية بدقيقتين فقط، وهو ما اعتبره اللاعب مشاركة شكلية لا تتناسب مع اسمه ودوره داخل المنتخب.

رفض التحدث مع أي شخص

وأوضح المصدر أن مصطفى محمد دخل غرفة خلع الملابس عقب نهاية اللقاء مباشرة، دون أن يتحدث مع أي فرد من الجهاز الفني أو زملائه اللاعبين، في تعبير واضح عن حالة الغضب التي سيطرت عليه بعد المباراة، خاصة في ظل رغبته في المشاركة منذ البداية والمساهمة في حسم اللقاء.

مشاركة قليلة

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يرى أن مشاركته لثوانٍ معدودة في مباراة مصيرية لا تليق بإمكانياته أو مكانته، خصوصًا في ظل خبراته الدولية ودوره الهجومي المنتظر في مثل هذه المواجهات القوية.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، تدخل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وتحدث مع مصطفى محمد مطالبًا إياه بالهدوء والتركيز في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الأهم في هذه المرحلة هو تحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري.

ويأتي هذا الموقف في توقيت حساس، مع استعداد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية في دور الثمانية، في ظل سعي الجهاز الفني للحفاظ على حالة الاستقرار داخل المعسكر، وتوظيف جميع العناصر بشكل يخدم مصلحة الفريق في الأدوار الحاسمة من البطولة.