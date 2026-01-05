قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على حساب منتخب بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتقدم منتخب مصر أولًا في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، عبر تسديدة قوية من مروان عطية سكنت شباك حارس بنين، قبل أن ينجح الفريق البيني في إدراك التعادل في الدقيقة 81 بعد عرضية من الجبهة اليسرى لمنتخب مصر ارتطمت بأحمد فتوح، وتابعه جودويل دوسو داخل المرمى.

واستعاد الفراعنة التقدم سريعًا بهدف ثاني في الدقيقة 96، سجله ياسر إبراهيم برأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم محمد صلاح ثلاثية المنتخب المصري في الدقيقة الثالثة من الشوط الرابع، مستغلاً تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد انفرده بالحارس.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، في مجموعة ضمت زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، يوم السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت المغرب.

منتخب مصر بنين كأس امم افريقيا

