أشرف بن شرقي يقترب من العودة أمام يانج أفريكانز.. وأشعة تؤكد تعافيه من الإصابة

أكد مصدر داخل النادي الأهلي جاهزية المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال مباراة يانج أفريكانز المقبلة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اقترابه من التعافي الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن أشرف بن شرقي خضع خلال الساعات الماضية لأشعة رنين مغناطيسي، والتي أثبتت التئام التمزق الذي كان يعاني منه في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن اللاعب تجاوز المرحلة الأصعب من البرنامج العلاجي.

تنفيذ برنامج تأهيل

وأشار طبيب الأهلي إلى أن أشرف بن شرقي بدأ بالفعل تنفيذ برنامج تأهيل بدني تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار خطة محددة تضمن جاهزيته الفنية والبدنية دون التعرض لأي انتكاسة.

أحمد عبد القادر يواصل برنامجه التدريبي

وفي السياق ذاته، واصل الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر برنامجهما التأهيلي داخل صالة الجيم، ضمن المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، حيث خضع اللاعبان لتدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف طه نوح، المعد البدني للفريق.

المشاركة في التدريبات الجماعية

ومن المقرر أن يشارك بن شرقي وعبد القادر في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد الاقتراب من التعافي التام من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك في ظل حرص الجهاز الفني والطبي على تجهيزهما بأفضل صورة ممكنة مع تلاحم المباريات خلال المرحلة المقبلة.

إصابة أشرف بن شرقي

وكان أشرف بن شرقي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تعرض أحمد عبد القادر للإصابة خلال مران الفريق، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

وفي سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في ظل سعي الجهاز الفني لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.