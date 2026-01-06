قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على "قرارات الحكومة الـ 13" في أول اجتماع بـ 2026
مجلس الوزراء: الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد (3% - 8%)
الأمم المتحدة تطلب مساعدات لـ 8 مليون فنزويلي بقيمة 606 ملايين دولار
غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. قنبلة موقوتة داخل معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي
الوزراء يوافق على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المناطق
تعطل الاتصالات يربك حركة الطيران باليونان والقاهرة تنقذ الموقف.. ومسؤول بأثينا: معداتنا قديمة للغاية
مسئول مخابرات أمريكية يكشف عن خطوة كبرى لعزل الصين دوليًا
الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"
اقتصادية قناة السويس تعتمد 10 مشروعات بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية باستثمارات إجمالية 271.1 مليون دولار
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف بن شرقي يقترب من العودة أمام يانج أفريكانز.. وأشعة تؤكد تعافيه من الإصابة

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
إسلام مقلد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي جاهزية المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال مباراة يانج أفريكانز المقبلة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اقترابه من التعافي الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن أشرف بن شرقي خضع خلال الساعات الماضية لأشعة رنين مغناطيسي، والتي أثبتت التئام التمزق الذي كان يعاني منه في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن اللاعب تجاوز المرحلة الأصعب من البرنامج العلاجي.

تنفيذ برنامج تأهيل

وأشار طبيب الأهلي إلى أن أشرف بن شرقي بدأ بالفعل تنفيذ برنامج تأهيل بدني تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار خطة محددة تضمن جاهزيته الفنية والبدنية دون التعرض لأي انتكاسة.

أحمد عبد القادر يواصل برنامجه التدريبي

وفي السياق ذاته، واصل الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر برنامجهما التأهيلي داخل صالة الجيم، ضمن المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، حيث خضع اللاعبان لتدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف طه نوح، المعد البدني للفريق.

المشاركة في التدريبات الجماعية

ومن المقرر أن يشارك بن شرقي وعبد القادر في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد الاقتراب من التعافي التام من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك في ظل حرص الجهاز الفني والطبي على تجهيزهما بأفضل صورة ممكنة مع تلاحم المباريات خلال المرحلة المقبلة.

إصابة أشرف بن شرقي

وكان أشرف بن شرقي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تعرض أحمد عبد القادر للإصابة خلال مران الفريق، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

وفي سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في ظل سعي الجهاز الفني لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

النادي الأهلي الأهلي أشرف بن شرقي يانج أفريكانز مباراة يانج أفريكانز بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

صورة أثناء استلام الكارنيه

النائب إسماعيل موسى: البرلمان يمثل كل طوائف الشعب وهدفه تحقيق آماله وتطلعاته

سهير كريم

النائبة سهير كريم بعد استلام الكارنيه: مسئولية وطنية تتطلب الإخلاص والجدية

النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل بعد احتراق مركز خاص لعلاج الإدمان في بنها

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد