حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي

واصل الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجهما التأهيلي في الجيم ضمن المرحلة الأخيرة قبل مشاركتهم في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأدى الثنائي بن شرقي وعبد القادر مرانا في الجيم تحت إشرف طه نوح المعد البدني للفريق، ومن المقرر أن يشارك الثنائي في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة بعد اقتراب تعافيم من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان بن شرقي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، بينما عانى عبد القادر من الإصابة خلال مران الفريق قبل مواجهة شبيبة القبائل.

الأهلي يستعد لمواجهة فاركو

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.