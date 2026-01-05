قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
رياضة

حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي

يمنى عبد الظاهر

واصل الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجهما التأهيلي في الجيم ضمن المرحلة الأخيرة قبل مشاركتهم في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأدى الثنائي بن شرقي وعبد القادر مرانا في الجيم تحت إشرف طه نوح المعد البدني للفريق، ومن المقرر أن يشارك الثنائي في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة بعد اقتراب تعافيم من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان بن شرقي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، بينما عانى عبد القادر من الإصابة خلال مران الفريق قبل مواجهة شبيبة القبائل. 

الأهلي يستعد لمواجهة فاركو

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

