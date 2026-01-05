200 مليون جنيه.. مفاوضات الخطيب مع البنك الأهلي لضم ثنائي الفريق

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاوضات سيد عبد الحفيظ و الخطيب مع البنك الأهلي لضم ثنائي الفريق .

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك : مفاوضات سيد عبد الحفيظ و الخطيب مع البنك الأهلي لضم الجزار و أسامة فيصل و إدارة البنك الأهلي طلبت 200 مليون جنية لبيع الثنائي، أقل لاعب دلوقتي اي نادي يقولك 100 مليون أو 2 مليون دولار.

ووضعت إدارة الأهلي أكثر من اسم على طاولة الترشيحات، سواء من بين المهاجمين الأجانب أو المحليين، حيث يُعد لاعب سيراميكا مروان عثمان «أوتاكا» من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الفريق.

وفي السياق ذاته، دخل الأنجولي آيلتسين كامويش، مهاجم نادي ترومسو النرويجي، دائرة اهتمام الأهلي، ضمن خطة النادي لحل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وتلقى الأهلي ترشيحًا رسميًا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع كامويش، الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والأنجولية، حيث بدأت إدارة النادي الاستفسار عن موقف اللاعب وشروط ضمه، تمهيدًا لفتح باب المفاوضات خلال يناير الجاري، حال الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني ييس توروب.