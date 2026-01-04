قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
شوبير يكشف تحركات الأهلي لحل أزمة الهجوم

شوبير
شوبير
إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع مهاجم تحت السن، ضمن خطتها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

شوبير يوضح تحركات الأهلي لحل أزمة الهجوم

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الأهلي لم يحسم أي صفقة حتى الآن، رغم اهتمامه بعدد من اللاعبين المحليين، الذين يخضعون للمتابعة تمهيدًا لاختيار الأنسب لتدعيم الخط الأمامي في يناير الجاري.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لتعزيز الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تراجع المستوى التهديفي لثنائي الهجوم السلوفيني جراديشار ومحمد شريف، وهو ما دفع مسؤولي القلعة الحمراء للبحث عن بدائل قادرة على صناعة الفارق في الفترة المقبلة.

ووضعت إدارة الأهلي أكثر من اسم على طاولة الترشيحات، سواء من بين المهاجمين الأجانب أو المحليين، حيث يُعد لاعب سيراميكا مروان عثمان «أوتاكا» من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الفريق.

وفي السياق ذاته، دخل الأنجولي آيلتسين كامويش، مهاجم نادي ترومسو النرويجي، دائرة اهتمام الأهلي، ضمن خطة النادي لحل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وتلقى الأهلي ترشيحًا رسميًا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع كامويش، الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والأنجولية، حيث بدأت إدارة النادي الاستفسار عن موقف اللاعب وشروط ضمه، تمهيدًا لفتح باب المفاوضات خلال يناير الجاري، حال الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني ييس توروب.

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ارشيفية

تفاصيل معاقبة عاطلين بالمشدد 3 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار

ارشيفية

إحالة سايس للجنايات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بمنطقة الساحل

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين برشيد

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

