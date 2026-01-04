شوبير يكشف تحركات الأهلي لحل أزمة الهجوم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع مهاجم تحت السن، ضمن خطتها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

شوبير يوضح تحركات الأهلي لحل أزمة الهجوم

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الأهلي لم يحسم أي صفقة حتى الآن، رغم اهتمامه بعدد من اللاعبين المحليين، الذين يخضعون للمتابعة تمهيدًا لاختيار الأنسب لتدعيم الخط الأمامي في يناير الجاري.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لتعزيز الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تراجع المستوى التهديفي لثنائي الهجوم السلوفيني جراديشار ومحمد شريف، وهو ما دفع مسؤولي القلعة الحمراء للبحث عن بدائل قادرة على صناعة الفارق في الفترة المقبلة.

ووضعت إدارة الأهلي أكثر من اسم على طاولة الترشيحات، سواء من بين المهاجمين الأجانب أو المحليين، حيث يُعد لاعب سيراميكا مروان عثمان «أوتاكا» من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الفريق.

وفي السياق ذاته، دخل الأنجولي آيلتسين كامويش، مهاجم نادي ترومسو النرويجي، دائرة اهتمام الأهلي، ضمن خطة النادي لحل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وتلقى الأهلي ترشيحًا رسميًا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع كامويش، الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والأنجولية، حيث بدأت إدارة النادي الاستفسار عن موقف اللاعب وشروط ضمه، تمهيدًا لفتح باب المفاوضات خلال يناير الجاري، حال الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني ييس توروب.