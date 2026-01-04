قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
صاحبة يوم للستات وخلطة فوزية..من هي السيناريست الراحلة هناء عطية
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء

الخطيب مع توروب
الخطيب مع توروب

دخل النادي الأهلي مرحلة دقيقة من تحضيراته لسوق الانتقالات الشتوية مع تركيز واضح على تدعيم خط الهجوم في ظل قناعة فنية بضرورة إضافة رأس حربة قادر على صناعة الفارق خلال النصف الثاني من الموسم.

هذا التوجّه جاء بناءً على طلب مباشر من المدير الفني الدنماركي ييس توروب الذي وضع ملف المهاجم الصريح على رأس أولوياته.

توروب يحدد الاحتياجات الهجومية

منذ توليه المسؤولية عمل توروب على تقييم شامل لقدرات الفريق وخلص إلى أن الأهلي يحتاج لمهاجم يمتلك القوة البدنية والقدرة على اللعب داخل الصندوق إلى جانب التحرك الذكي دون كرة.

ووفقًا لرؤية المدرب فإن المنافسة على البطولات المحلية والقارية تتطلب حلولًا هجومية أكثر تنوعًا خاصة في المباريات المغلقة.

ثنائي أوروبي على طاولة الأهلي

في هذا الإطار طُرح اسما لويس مونتيانو مهاجم نادي سي إف آر كلوج الروماني وبيتر كريستينسن مهاجم فايكنج النرويجي كخيارين أساسيين لتدعيم مركز رأس الحربة.

ودخل الأهلي بالفعل في محادثات أولية مع وكيل مونتيانو في محاولة لاستكشاف شروط الصفقة وإمكانية إتمامها خلال يناير.

لكن الحسابات المالية لعبت دورًا حاسمًا في مسار المفاوضات إذ صرف النادي النظر عن التعاقد مع المهاجم الروماني بسبب القيمة المالية المرتفعة المطلوبة والتي رأت الإدارة أنها قد تُشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الانتقالات خاصة مع وجود أولويات أخرى داخل الفريق.

كريستينسن خيار لا يزال مطروحًا

في المقابل لا تزال إمكانية التعاقد مع بيتر كريستينسن قائمة حتى الآن خاصة أن اللاعب النرويجي يحظى بتقييم فني إيجابي ويتناسب أسلوب لعبه مع فلسفة توروب خاصة فيما يتعلق بالضغط العالي والتحرك المستمر.

وتدرس الإدارة الحمراء تفاصيل الصفقة بعناية سواء من حيث القيمة المالية أو مدى جاهزية اللاعب للاندماج السريع مع الفريق.

أسماء بديلة قيد الدراسة

ولم تتوقف ترشيحات المدير الفني عند هذا الحد حيث اقترح توروب اسم يلتسين كامويش مهاجم ترمسو النرويجي كأحد الحلول المحتملة.

إلا أن هذا الخيار لم يشهد تحركًا رسميًا من جانب الأهلي حتى الآن في ظل تركيز الإدارة على الأسماء الأكثر واقعية وقابلية للتفاوض.

القرار بين الإدارة والجهاز الفني

حاليًا تشهد أروقة الأهلي نقاشات مكثفة بين لجنة التخطيط والجهاز الفني لاختيار الاسم الأنسب من بين الخيارات المطروحة.

ويحرص النادي على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الاحتياج الفني والالتزام بالسياسة المالية دون الدخول في صفقات مبالغ فيها لا تتماشى مع استراتيجية النادي طويلة المدى.

أسامة فيصل .. الحل المحلي 

بالتوازي مع الخيارات الأجنبية فتح الأهلي خط اتصال مع نادي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق في خطوة تعكس رغبة الإدارة في تأمين بديل محلي جاهز يمتلك خبرة بالدوري المصري ولا يحتاج لفترة تأقلم طويلة.

ويُنظر إلى فيصل كخيار عملي قد يمنح الفريق حلولًا هجومية فورية.

الحسم فى يناير

يبقى ملف المهاجم واحدًا من أكثر الملفات سخونة داخل القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومع اقتراب موعد الحسم يبدو أن الأهلي يسير بخطوات محسوبة واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا بتدعيم الهجوم بلاعب قادر على حمل آمال الجماهير والمساهمة بفاعلية في سباق البطولات.

الأهلي النادي الأهلي الانتقالات الشتوية ييس توروب توروب الروماني وبيتر كريستينسن بيتر كريستينسن كامويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

توفبق عكاشة

توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الجامعة الأهلية والفرع الدولي ويطمئن على انتظامها

حملات لضبط الأسواق ومنع تداول وبيع السلع غير الصالحة للاستخدام

وزارة الزراعة: حملات لضبط الأسواق ومنع تداول وبيع السلع غير الصالحة للاستخدام

البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني

بالصور

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

تحذير: الجوع الشديد مؤشر على 4 أمراض.. تعرّف عليها

الجوع
الجوع
الجوع

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد