حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثنائي جراديشار وأشرف داري لاعبي الأهلي لم تصلهما أي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال شهر يناير الجاري.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" الذي يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن الأهلي قد يتجه لفسخ عقد الثنائي بالتراضي.

وأشار شوبير إلى أن هناك عروضا للاعبين آخرين فى الأهلي ولكن النادي لم يعلن أى تفاصيل فيما يخص هذا الملف.

من ناحية أخرى، يسعى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادى الأهلى، لعقد جلسة بين الدنماركى ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة ومحمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد توتر العلاقة الأيام الأخيرة.

ويرجع سبب توتر علاقة توروب مع محمد مجدى أفشة بسبب اعتراض الأخير المتكرر على عدم مشاركته فى المباريات، سواء كان أساسيًا أو كبديل، وهو ما اعتبره المدرب سلوكًا غير احترافي.