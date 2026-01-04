الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن المدافع المغربي أشرف داري، لاعب الأهلي، تعرض لإصابة جديدة ستبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد طارق أضا خلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها داري أثبتت إصابته بكدمة قوية في كاحله، تعرض لها اللاعب في مباراة الفريق أمام المصرية للاتصالات بكأس مصر والتي انتهت بفوز الأخير، مما سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضاف أضا قائلاً: "كلما بدأ الأهلي في فتح ملف تسويق أشرف داري، يتعرض اللاعب لإصابة جديدة"، مشيرًا إلى أن هذه الإصابات أصبحت عائقًا أمام تسويق اللاعب.

وواصل أضا حديثه، قائلاً إن كثرة الإصابات التي تعرض لها أشرف داري تؤثر على فرص انتقاله إلى أي نادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

شاهد الفيديو :

https://www.youtube.com/watch?v=2IkN3Uf9M9c