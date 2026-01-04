الأهلي يتواصل مع «الجزار» من أجل ضمه خلال الساعات المقبلة

قال الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن مسئولي النادي تواصلوا مع عمرو الجزار لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الأهلي.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور :" الجزار وافق على الانضمام للنادي الأهلي وتم التواصل شفهيًا مع البنك الأهلي لمعرفة موقفهم من بيع اللاعب".

وأكمل الغندور :" الأهلي يرغب في إعارة أحمد رضا أو مصطفى العش إلى البنك الأهلي دفع مبلغ مالي مقابل ضم الجزار".

واستطرد الغندور :" عرض الأهلي الشفهي قيد الدراسة في البنك وننتظر الرد النهائي".

واختتم الغندور:" خلال الأيام القليلة المقبلة سيتقدم الأهلي بعرضه الرسمي لمسؤولي البنك الأهلي لطلب ضم الجزار ".