قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف داري يبلغ الجهاز الطبي في الأهلي بشكواه من آلام في كاحل القدم.. تفاصيل

أشرف داري
أشرف داري
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إصابة اللاعب أشرف داري نجم الأهلي.

إصابات الأهلي 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: أشرف داري أبلغ الجهاز الطبي في الأهلي بشكواه من آلام في كاحل القدم وفحص طبي لتحديد مدة غيابه".

ويواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سباقه مع الزمن لتجهيز اللاعبين المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها يوم 23 يناير الجاري على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق القاري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأحد عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية استمرت خمسة أيام مستغلًا توقف المسابقات المحلية خاصة مع تأجيل انطلاق أولى مباريات الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر إلى يوم 10 يناير.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق يعاني من أزمة حقيقية بسبب كثرة الإصابات وتفاوت فترات التعافي بين اللاعبين في توقيت حساس من الموسم خصوصًا مع وجود اتجاه داخل النادي لتسويق بعض الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي يواجه ضغطًا كبيرًا لتسريع عودة المصابين دون المجازفة بسلامتهم في ظل الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق قبل مواجهة يانغ أفريكانز.

كريم فؤاد يقترب من العودة

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد الظهير الأيسر للفريق دخل المرحلة قبل الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى. ومن المنتظر أن يحتاج اللاعب إلى نحو أسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية حال سارت الأمور وفق البرنامج الموضوع.

وأشار المصدر إلى أن المغربي أشرف بن شرقي عاد إلى القاهرة منذ خمسة أيام ويستعد لاستكمال برنامجه التأهيلي فور عودة الفريق للتدريبات. ويحتاج اللاعب إلى قرابة أسبوعين إضافيين قبل الظهور تدريجيًا في المران الجماعي بعد تعرضه لمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي بالرباط في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن أحمد عبد القادر جناح الفريق تعافى من الإصابة وشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية التي أُقيمت على ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر تمهيدًا لعودته الكاملة مع الفريق الأول.

وفي مفاجأة غير سارة كشف المصدر أن مصطفى العش مدافع الأهلي شعر بآلام خلال مباراة المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكنه استكمل اللقاء. وبعد خضوعه لفحوصات طبية وأشعة تبين إصابته بشد قوي في العضلة الأمامية ما يستدعي غيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

سباق مع الوقت قبل موقعة أفريقيا

وتضع هذه الإصابات الجهاز الفني للأهلي أمام تحدٍ كبير قبل مواجهة يانج أفريكانز في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في استعادة توازنه القاري وسط آمال بتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

أشرف داري الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

وجبات غنية بالبروتين

تساعدك في الصيام.. 8 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لتعزيز صحتك

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد