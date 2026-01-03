أشرف داري يبلغ الجهاز الطبي في الأهلي بشكواه من آلام في كاحل القدم.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إصابة اللاعب أشرف داري نجم الأهلي.

إصابات الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: أشرف داري أبلغ الجهاز الطبي في الأهلي بشكواه من آلام في كاحل القدم وفحص طبي لتحديد مدة غيابه".

ويواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سباقه مع الزمن لتجهيز اللاعبين المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها يوم 23 يناير الجاري على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق القاري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأحد عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية استمرت خمسة أيام مستغلًا توقف المسابقات المحلية خاصة مع تأجيل انطلاق أولى مباريات الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر إلى يوم 10 يناير.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق يعاني من أزمة حقيقية بسبب كثرة الإصابات وتفاوت فترات التعافي بين اللاعبين في توقيت حساس من الموسم خصوصًا مع وجود اتجاه داخل النادي لتسويق بعض الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي يواجه ضغطًا كبيرًا لتسريع عودة المصابين دون المجازفة بسلامتهم في ظل الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق قبل مواجهة يانغ أفريكانز.

كريم فؤاد يقترب من العودة

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد الظهير الأيسر للفريق دخل المرحلة قبل الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى. ومن المنتظر أن يحتاج اللاعب إلى نحو أسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية حال سارت الأمور وفق البرنامج الموضوع.

وأشار المصدر إلى أن المغربي أشرف بن شرقي عاد إلى القاهرة منذ خمسة أيام ويستعد لاستكمال برنامجه التأهيلي فور عودة الفريق للتدريبات. ويحتاج اللاعب إلى قرابة أسبوعين إضافيين قبل الظهور تدريجيًا في المران الجماعي بعد تعرضه لمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي بالرباط في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن أحمد عبد القادر جناح الفريق تعافى من الإصابة وشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية التي أُقيمت على ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر تمهيدًا لعودته الكاملة مع الفريق الأول.

وفي مفاجأة غير سارة كشف المصدر أن مصطفى العش مدافع الأهلي شعر بآلام خلال مباراة المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكنه استكمل اللقاء. وبعد خضوعه لفحوصات طبية وأشعة تبين إصابته بشد قوي في العضلة الأمامية ما يستدعي غيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

سباق مع الوقت قبل موقعة أفريقيا

وتضع هذه الإصابات الجهاز الفني للأهلي أمام تحدٍ كبير قبل مواجهة يانج أفريكانز في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في استعادة توازنه القاري وسط آمال بتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال الأيام المقبلة.