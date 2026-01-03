قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الطريق نحو اللقب الثامن.. حسام حسن يبحث عن الفوز الـ14 مع الفراعنة أمام بنين

حسام حسن
حسام حسن
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية حيث يلتقي منتخب مصر مع بنين يوم الإثنين المقبل في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت قيادة حسام حسن يسعى الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا واستعادة اللقب القاري الغالي في مواجهة ستحدد مسار الفريق نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

منتخب مصر يواجه بنين في دور الـ16 

تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة. 

وتعتبر مباراة بنين رابع ظهور لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب بعدما سبق له اللعب في أكثر من نسخة للبطولة كان آخرها 2006، والتي توج فيها بكأس الأمم الأفريقية كلاعب.

مشوار مصر في التصفيات والمرحلة الحالية

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز في أربع مباريات متتالية وجمع 12 نقطة ليضمن التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وتحت قيادة حسام حسن خاض المنتخب 20 مباراة بجميع البطولات حقق الفوز في 13 منها وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، مسجلاً 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف هذا المشوار الثابت أكسب الفريق ثقة جماهيره قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

حسام حسن والمشاركة التاريخية في كأس العالم

أصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يصعد بالمنتخب إلى كأس العالم بعد محمود الجوهرى في 1990 وهو أيضًا سيشارك في البطولة المقبلة كمدير فني بعد أن سبق له اللعب في نسخة 1990.

طريق الفراعنة نحو النهائي

ونجح منتخب مصر في تجاوز عقبة بنين سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر يوم السبت 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي حال التأهل إلى نصف النهائي، سيواجه أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان في ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً.

المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم الأحد 18 يناير على ملعب مولاي عبد الله في تمام الساعة التاسعة مساءً لتحديد بطل القارة السمراء.

وقدم منتخب مصر أداءً مميزًا في دور المجموعات، بالفوز على زيمبابوي 2-1 والتغلب على جنوب أفريقيا 1-0، ثم التعادل مع أنجولا 0-0 ليحسم صدارة المجموعة ويواصل طريقه بثبات نحو اللقب الثامن في تاريخه.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2025 حسام حسن مصر أمام بنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء يتفقد محطة المحولات

وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق جهد ويشهدان إطلاق التيار

انتخابات مجلس النواب

لليوم الثاني.. المصريون بالداخل يصوتون في27 دائرة بانتخابات مجلس النواب

وزير الكهرباء خلال الزيارة

بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه.. كل ماتريد معرفته عن محطة محولات الزقازيق

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد