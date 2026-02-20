تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب والحصار فى صحاب الأرض

تحاول كرمة مراراً الوصول لوالدها (إياد نصار) بعدما انقطع الاتصال معه ولكن دون جدوى، مما يزيد من خوفها على مصيره بعدما علمت بأن منزلهم بغزة قد تم قصفه بالفعل وأنه لم ينج أحد من هذا القصف. ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "صحاب الأرض" الذي يُعرض على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch IT

أثناء متابعتها نشرات الأخبار التى تنقل مجريات الأحداث لحظة بلحظة شاهدت كرمة والدها فى خلفية الصورة أثناء مروره أمام المستشفى التى يعالج بها يونس ابن عمها الناجى الوحيد من قصف المنزل.

رغم رباطة جأشها ومحاولتها التماسك إلا أنها اضطرت لاخبار جدتها و أختيها بما حدث لمنزلهم فى القطاع وذلك بعد أن رأت والدها على شاشة التليفزيون.

تتوالى الأحداث بشكل سريع وغير متوقع ربما من شأنها أن تحمل من تغييرات تؤثر على حياة كرمة، فهل ستنجح مساعى الأب فى لم الشمل مع بناته ؟

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.