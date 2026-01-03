هل يستبعد حسام حسن مهند لاشين ومحمد صبحي من مواجهة بنين ؟

استقر حسام حسن المدير الفني للمنتتخب الوطني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بنين الأثنين المقبل في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المثقامة حالياً بالمغرب

موعد مباراة مصر وبنين

ويواجه منتخب مصر نظيره بنين الأثنين المقبل في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة ، كلاً من:

حراس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط: محمد صلاح - زيزو - مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش