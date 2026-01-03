قبل مواجهة بنين.. استبعاد ثنائي الزمالك وبيراميدز وتحركات فنية لتخطي دور الـ16

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة للفراعنة في الأدوار الإقصائية بدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في حسم قراراته الفنية المتعلقة بقائمة الفراعنة استعدادا للقاء بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول على استبعاد لاعبين من قائمة مباراة بنين المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك في ظل لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخاصة بعدد اللاعبين في كل مباراة.

لائحة "كاف" تفرض تعديلات على القائمة

وبحسب قرار “كاف" يسمح بتواجد 26 لاعبا فقط في قائمة كل مباراة بواقع 11 لاعبا أساسيا و15 لاعبًا على مقاعد البدلاء في حين تضم قائمة منتخب مصر بالبطولة 28 لاعبا ما يجبر الجهاز الفني على استبعاد لاعبين من كل مواجهة.

صبحي ولاشين خارج حسابات مواجهة بنين

وبناء على هذه اللوائح استقر حسام حسن على استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومهند لاشين لاعب وسط بيراميدز من قائمة مباراة بنين حتى الآن.

جاء قرار استبعاد محمد صبحي في ظل اكتفاء الجهاز الفني بتواجد حارسي مرمى فقط على مقاعد البدلاء، وهما أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومصطفى شوبير حارس الأهلي.

في المقابل، يرتبط موقف مهند لاشين بتعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع حيث من المنتظر عودته إلى القائمة حال اكتمال شفائه على أن يكون محمد إسماعيل مدافع الزمالك هو البديل المستبعد إلا أن الوضع الحالي يشير إلى بقاء لاشين خارج القائمة.

موعد المباراة

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين

حراس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط: محمد صلاح - زيزو - مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش