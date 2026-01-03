قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة بنين.. استبعاد ثنائي الزمالك وبيراميدز وتحركات فنية لتخطي دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة للفراعنة في الأدوار الإقصائية بدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في حسم قراراته الفنية المتعلقة بقائمة الفراعنة استعدادا للقاء بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول على استبعاد لاعبين من قائمة مباراة بنين المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك في ظل لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخاصة بعدد اللاعبين في كل مباراة.

لائحة "كاف" تفرض تعديلات على القائمة

وبحسب قرار “كاف" يسمح بتواجد 26 لاعبا فقط في قائمة كل مباراة بواقع 11 لاعبا أساسيا و15 لاعبًا على مقاعد البدلاء في حين تضم قائمة منتخب مصر بالبطولة 28 لاعبا ما يجبر الجهاز الفني على استبعاد لاعبين من كل مواجهة.

صبحي ولاشين خارج حسابات مواجهة بنين

وبناء على هذه اللوائح استقر حسام حسن على استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومهند لاشين لاعب وسط بيراميدز من قائمة مباراة بنين حتى الآن.

جاء قرار استبعاد محمد صبحي في ظل اكتفاء الجهاز الفني بتواجد حارسي مرمى فقط على مقاعد البدلاء، وهما أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومصطفى شوبير حارس الأهلي.

في المقابل، يرتبط موقف مهند لاشين بتعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع حيث من المنتظر عودته إلى القائمة حال اكتمال شفائه على أن يكون محمد إسماعيل مدافع الزمالك هو البديل المستبعد إلا أن الوضع الحالي يشير إلى بقاء لاشين خارج القائمة.

موعد المباراة

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين

حراس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط: محمد صلاح - زيزو - مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صبحي مهند لاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

منتخب مالى

بشرى سارة لـ منتخب مالى حال تخطيه تونس في أمم أفريقيا

أشرف داري

أشرف داري يبلغ الجهاز الطبي في الأهلي بشكواه من آلام في كاحل القدم.. تفاصيل

مالي

كارثه تحكيمية بمباراة مالي وجزر القمر .. محمد صلاح عبد الفتاح يحلل الأخطاء بدور المجموعات

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد