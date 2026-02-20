قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
فن وثقافة

مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 4.. محاولة إغراق حمادة هلال

مسلسل المداح أسطورة النهاية
مسلسل المداح أسطورة النهاية
سعيد فراج

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 4 من مسلسل المداح أسطورة النهاية، للفنان حمادة هلال. 

وخلال أحداث مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 4، يحصل صابر (حمادة هلال) على الزمردة الأولى التي تعيد له كرامته ويستطيع أن يواجه سميح (فتحي عبد الوهاب). 

يذهب سميح ويخبر باقي الجن بأن صابر عثر على الزمردة الأولى وهو فاقد قوته ويخشون أن يحصل على الثلاث الأخرين، ويحاولون الجن التخلص من صابر. 

يحاول صابر إبطال خطة الدجال بإشعال الفتن في الأرض ونشر الجرائم بين البشر، بينما يتمكن أحد التابعين للجن من خطف صابر وتكبيله وإلقاءه في النيل لإغراقه. 

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل. 

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين. 

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم  وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

مسلسل المداح

مسلسل المداح أسطورة النهاية، بطولة: حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي وخالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج. 

مسلسل المداح الجزء الخامس

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح مسلسل المداح مسلسل المداح أسطورة النهاية حمادة هلال فتحي عبد الوهاب

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

عمرو الجزار

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

الخطيب

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

الأهلي

محمود البنا ينتقد قرارات الحكم أمين عمر

حمادة القلاوي

تعيين حكام مباريات الجولة الـ18 للدوري المصري

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

