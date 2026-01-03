قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أزمة مالية تضغط على الزمالك.. ناصر ماهر بين الرحيل أو البقاء.. وعروض بيراميدز تلوح في الأفق

منتصر الرفاعي

في ظل الأزمة المالية المتفاقمة داخل نادي الزمالك وتأخر مستحقات اللاعبين تصاعدت التوترات حول مستقبل نجم وسط الفريق ناصر ماهر وسط جدل داخل الإدارة بين التمسك بالركائز الأساسية وفتح باب رحيل اللاعبين لحل الأزمة المالية.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية يترقب الجميع قرارات حاسمة قد تغير خريطة الفريق بالكامل.

صدام محتمل في الزمالك حول مستقبل ناصر ماهر

تسبب ناصر ماهر نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حالة من الجدل والخلاف داخل أروقة القلعة البيضاء بين بعض أعضاء مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي على خلفية موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الذي يرفض فيه جون إدوارد التفريط في الركائز الأساسية للفريق ترى إدارة الزمالك أن بيع بعض اللاعبين يعد الحل الأمثل للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، خاصة مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأكد مصدر بالنادي أن بعض أعضاء المجلس طالبوا بالتفريط في أكثر من لاعب من الركائز الأساسية، على أن يتم تحديد اللاعبين وفق البدائل المتاحة داخل صفوف الفريق وعلى رأسهم البرازيلي خوان بيزيرا وحسام عبد المجيد وناصر ماهر.

ناصر ماهر على طاولة المفاوضات

ويرتبط ناصر ماهر بعروض للانتقال، وأبرزها عرض من نادي بيراميدز الذي يبدو الأقرب حتى الآن في ظل عدم ورود عروض جدية للثنائي بيزيرا وحسام عبد المجيد.

وحددت إدارة الزمالك شرطها للموافقة على رحيل ناصر ماهر وهو أن يصل العرض المالي إلى مستوى يحقق مصلحة النادي حيث تم تحديد مبلغ 2 مليون دولار كقيمة مبدئية للصفقة.

نفي وصول أي عرض رسمي حتى الآن

في المقابل نفى مصدر مسؤول داخل الزمالك صحة ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من بيراميدز للتعاقد مع ناصر ماهر،مؤكدًا أن كل ما يُنشر حول هذا الأمر مجرد اجتهادات إعلامية دون أساس من الصحة.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي لن تمانع من مناقشة رحيل اللاعب في يناير شرط أن يكون العرض مناسبًا ماليًا ويساهم في معالجة الأزمة المالية مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد تحركات حاسمة في حال ورود أي عروض رسمية.

أزمة المستحقات المالية تضغط على الفريق

وتشهد الفترة الحالية تحركات مكثفة من مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة والتي أدت إلى احتجاج بعض اللاعبين وامتناعهم عن المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية.

وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد الفريق لمواجهة مباريات مهمة خلال الموسم الحالي ما يجعل استعادة الانضباط وحسم ملف اللاعبين القابلين للرحيل أولوية قصوى للإدارة.

المستقبل القريب لناصر ماهر

من المتوقع أن تعلن إدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات حاسمة بشأن مستقبل ناصر ماهر، حال ورود أي عروض رسمية، وسط سعي الإدارة لإيجاد حلول مالية عاجلة دون المساس بالاستقرار الفني للفريق.

