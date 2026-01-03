قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد شهر العسل .. هل تتم تسوية أزمة بنتايج مع الزمالك؟

محمود بنتايج
محمود بنتايج
منتصر الرفاعي

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة لحسم أزمة المغربي محمود بنتايج في ظل اتجاه الإدارة لفتح مفاوضات جديدة مع اللاعب لإنهاء ملف فسخ التعاقد.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على فتح باب المفاوضات مجددًا مع المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن قرار فسخ تعاقده من طرف واحد على خلفية أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

عرض مالي لتسوية الأزمة

وينوي الزمالك تقديم عرض جديد لبنتايج يتضمن صرف 75 ألف دولار ضمن تسوية المتأخرات التي يطالب بها اللاعب رغم تمسك الإدارة بسلامة موقفها القانوني بشأن سداد مستحقاته في التوقيتات المحددة وقت إرسال إنذارات فسخ العقد.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء لحسم الملف سريعا في ظل التخوف من انتقال اللاعب إلى نادي آخر في صفقة انتقال حر إلى جانب القلق من احتمالية الدخول في نزاعات قانونية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وما قد يترتب عليها من خسائر مالية.

ويعد محمود بنتايج من أبرز الصفقات التي أبرمها الزمالك خلال الفترة الأخيرة حيث تكلف انتقاله من سانت إتيان الفرنسي مبلغ مليون يورو، أي ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، ما يزيد من أهمية الحفاظ على اللاعب داخل صفوف الفريق.

جلسة مرتقبة عقب عودته من الإجازة

وكشف مصدر داخل الزمالك عن عقد جلسة منتظرة بين إدارة النادي واللاعب فور عودته من إجازة الزواج التي قضاها خارج البلاد، لمناقشة مصيره النهائي مع الفريق ومحاولة الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة.

وكيل اللاعب يقود إجراءات الفسخ

وأوضح المصدر أن خطوة فسخ التعاقد جاءت عبر وكيل اللاعب المغربي الذي واصل الإجراءات القانونية رغم قيام الزمالك بتحويل جزء من مستحقات بنتايج خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن بنتايج لا يمانع من حيث المبدأ تسوية الأزمة والاستمرار داخل صفوف الزمالك بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة وضمان عدم تكرار أزمة تأخر صرف الرواتب مستقبلًا.

عروض تنتظر الحسم

وأشار مصدر مقرب من اللاعب إلى تلقيه عروضا شفهية من الرجاء المغربي إلى جانب أحد أندية الدوري المصري، وبعض الأندية السعودية تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل مفاوضات استمراره مع الزمالك.

وتأتي أزمة بنتايج في ظل سوابق مشابهة داخل الزمالك بعدما شهدت الفترة الماضية قيام المغربيين صلاح مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ تعاقدهما من طرف واحد بسبب تأخر الحصول على مستحقاتهما المالية.

نادي الزمالك محمود بنتايج الاتحاد الدولي لكرة القدم الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

منتخب مالى

بشرى سارة لـ منتخب مالى حال تخطيه تونس في أمم أفريقيا

أشرف داري

أشرف داري يبلغ الجهاز الطبي في الأهلي بشكواه من آلام في كاحل القدم.. تفاصيل

مالي

كارثه تحكيمية بمباراة مالي وجزر القمر .. محمد صلاح عبد الفتاح يحلل الأخطاء بدور المجموعات

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد