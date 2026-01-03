خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز

بدأ النادي الأهلي تحركات جادة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة الإدارة لتجهيز الفريق بشكل قوي للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، وتصحيح الأوضاع بعد تقييم شامل لاحتياجات الفريق الفنية.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع “صدى البلد” أن الأهلي فتح خطوط اتصال رسمية مع عدد من الأندية المحلية، في مقدمتها البنك الأهلي وبتروجيت وسيراميكا، من أجل حسم أكثر من صفقة في مراكز مختلفة، بناءً على توصيات الجهاز الفني.

وأكد المصادر أن الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي البنك الأهلي للتعاقد مع الثنائي عمرو الجزار مدافع الفريق، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدرات اللاعبين الفنية والبدنية، وقدرتهما على تقديم الإضافة المطلوبة داخل صفوف القلعة الحمراء.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم عمرو الجزار لتدعيم الخط الخلفي، في ظل سعي الجهاز الفني لتوفير بدائل قوية وزيادة التنافس في مركز قلب الدفاع، بينما يمثل أسامة فيصل خيارًا هجوميًا مطروحًا بقوة، خاصة مع حاجة الفريق لمهاجم يمتلك التحركات الجيدة داخل منطقة الجزاء والقدرة على الضغط وصناعة الفارق.

وفي سياق متصل، فتح الأهلي باب التفاوض مع نادي بتروجيت للتعاقد مع المدافع هادي رياض، الذي لفت الأنظار خلال الفترة الماضية بمستواه المميز وثبات أدائه، ما جعله محل اهتمام أكثر من نادٍ في الدوري الممتاز.

ويُعد هادي رياض من الأسماء التي يراها الجهاز الفني مناسبة لطبيعة لعب الأهلي، خاصة من حيث القوة في الالتحامات والقدرة على البناء من الخلف، وهو ما يتماشى مع فلسفة اللعب المعتمدة داخل الفريق.

على جانب آخر، ينسق الأهلي مع نادي سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع مروان عثمان، في صفقة يُتوقع أن تشهد مرونة كبيرة من الطرفين، حيث يدرس الأهلي إدخال لاعب أو أكثر من صفوفه ضمن الصفقة، إلى جانب مقابل مادي، من أجل الوصول لاتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الأهلي في استغلال علاقاته الجيدة مع الأندية المحلية، وإنهاء الصفقات مبكرًا، لمنح الجهاز الفني فرصة تجهيز اللاعبين الجدد ودمجهم سريعًا داخل المنظومة.

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي تسعى لحسم الملفات التفاوضية خلال أقرب وقت ممكن، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، مع مراعاة الجوانب المالية والفنية، وعدم الدخول في مزايدات مبالغ فيها، في إطار السياسة الجديدة التي يعتمدها النادي في سوق الانتقالات.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في مفاوضات الأهلي مع الأندية الثلاثة، تمهيدًا للإعلان عن صفقات جديدة تعزز قوة الفريق قبل الاستحقاقات القادمة.

