شبورة وأمطار| الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة
الأهلي يستقر بشكل نهائى على رحيل ثنائى الدفاع فى انتقالات يناير | خاص
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
رياضة

الأهلي يستقر بشكل نهائى على رحيل ثنائى الدفاع فى انتقالات يناير | خاص

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها بشكل نهائي من ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد مراجعة شاملة لأداء الفريق خلال المرحلة الماضية، وبالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب، الذي منح الضوء الأخضر لإجراء تغييرات جذرية داخل قائمة الفريق.

وكشف مصدر خاص داهل النادي الأهلي لموقع “صدو البلد” أن الساعات الأخيرة شهدت استقرارًا داخل أروقة القلعة الحمراء على رحيل ثنائي الدفاع أشرف داري ومصطفى العش، بعد خروجهما تمامًا من حسابات الجهاز الفني، في ظل تراجع المستوى الفني، وعدم القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة الحالية.

توروب يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الدفاع

وأوضح المصدر أن  قرار الاستغناء عن عدد من اللاعبين جاء عقب تقييم فني دقيق لمردود الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة بعد تذبذب النتائج وظهور بعض العناصر بمستوى لا يتناسب مع طموحات الأهلي المحلية والقارية.

وأكد المصدر أن ييس توروب أبلغ إدارة النادي بعدم حاجته لخدمات بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة حسم ملف الراحلين سريعًا، من أجل إفساح المجال أمام تدعيمات جديدة قادرة على صناعة الفارق، خاصة في المراكز التي تعاني من نقص واضح في البدائل أو عدم الجاهزية.

وتسببت الصفقات الدفاعية التي أبرمها الأهلي خلال الفترة الماضية في حالة من الجدل، بعدما كلفت خزينة النادي ملايين الجنيهات دون تحقيق العائد الفني المنتظر، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة النظر في استمرار بعض العناصر داخل الفريق.

ويرى الجهاز الفني أن استمرار لاعبين خارج الحسابات الفنية يمثل عبئًا فنيًا وماليًا، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى عناصر جاهزة وقادرة على تنفيذ فكر المدرب داخل الملعب.

مصطفى العش.. خروج مبكر من الحسابات

وبات مصطفى العش، مدافع الأهلي، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي، بعدما فشل في حجز مكان أساسي أو حتى الظهور بشكل مقنع منذ انضمامه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع مصطفى العش قادمًا من نادي زد في صفقة أثارت الكثير من الجدل، بعدما بلغت قيمتها قرابة 70 مليون جنيه، إلا أن اللاعب لم ينجح في تقديم المستوى الذي يوازي حجم الصفقة، ليبتعد تدريجيًا عن المشاركة، قبل أن يخرج تمامًا من حسابات ييس توروب.

أشرف داري.. إصابات وراتب بالدولار

وفي السياق ذاته، اقترب المغربي أشرف داري من الرحيل عن الأهلي، في ظل معاناته المستمرة من الإصابات، وعدم الاستفادة من خدماته على مدار الفترة الماضية.

ويمثل داري عبئًا إضافيًا على قائمة الفريق، خاصة أنه يتقاضى راتبه بالدولار ويشغل مكانًا في قائمة اللاعبين الأجانب، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى التوصية برحيله، خاصة في ظل حاجة الفريق لتدعيمات أجنبية أكثر جاهزية.

وكان الأهلي قد ضم أشرف داري مقابل مليون و500 ألف دولار قادمًا من بريست الفرنسي، إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المنتظر، لتتجه الإدارة نحو إنهائها في أقرب وقت.

وتسعى إدارة الأهلي من خلال قرارات يناير إلى تصحيح المسار، وإعادة التوازن لقائمة الفريق، سواء على المستوى الفني أو المالي، في ظل الرغبة في المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تحركات رسمية لحسم رحيل الثنائي، سواء عبر الإعارة أو البيع النهائي، بالتوازي مع التحرك لإبرام صفقات جديدة تلبي احتياجات الجهاز الفني، وتعيد الاستقرار لخط الدفاع قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

Galaxy S26 Ultra

تسريبات تكشف عن تحديثات جذرية في منظومة كاميرا Galaxy S26 Ultra

قطاع السيارات

هل تقود السيارات الصينية والإنتاج المحلي مع خفض الفائدة اتجاه الأسعار في مصر خلال 2026؟

هواتف Galaxy S26

أكبر تسريب عن هواتف Galaxy S26 .. المواصفات والسعر وموعد الإطلاق

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

