الأهلي يستقر بشكل نهائى على رحيل ثنائى الدفاع فى انتقالات يناير | خاص
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
رياضة

يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي

يحيى زكريا
يحيى زكريا
محمد سمير

أكد يحيي زكريا لاعب غزل المحلة، أنه لا يشغل باله بالمقارنات مع أي لاعب آخر في نفس مركزه، سواء قديم أو حالي، مشددًا استفدت كثيرًا من متابعة كل لاعبي مركزي وعلى رأسهم علي معلول وأحمد فتوح.

وتابع يحيي زكريا في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مثلي الأعلى محليًا والأقرب لأدائي هما الثنائي المعتزل سيد معوض ومحمد عبد الشافي، كل لاعب له أداء وشكل، واستفدت كثيرًا من متابعة الثنائي لأنهما لاعبان كبيران جدًا.

وأضاف لاعب غزل المحلة: الثنائي سيد معوض ومحمد عبد الشافي كانا مميزين في كل شيء، القوة والسرعة والمهارة والكرات العرضية، أتمنى أن أكون مثلهما يومًا ما، وأشاهد فيديوهاتهما كل يوم من أجل تطوير قدراتي وإمكانياتي.

وواصل: أنا لاعب حاليًا في غزل المحلة واتشرف بتواجدي ضمن صفوف النادي العريق بجماهيره الكبيرة، كامل تركيزي مع الفريق، وأي عروض تأتيني يتم إرسالها للنادي لأنني لن أرحل إلا من بوابة النادي.

واختم يحيي زكريا حديثه: عندي طموح اللعب للأندية الكبيرة وشرف كبير لي الانضمام لأحد الثلاثي الكبار، لكن هدفي هو الاحتراف الخارجي، لدي عرض خليجي من أحد الأندية، لكن الأمر في يد إدارة غزل المحلة التي تدرس العرض بما يفيدني ويفيد النادي، وسأخوض التجربة في حالة كان العرض مناسبًا، فأنا تحت أمر النادي.

يحيي زكريا معوض وعبد الشافي غزل المحلة سيد معوض محمد عبد الشافي معلول فتوح

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

صورة أرشيفية

محافظ حضرموت اليمنية: سيطرنا على معسكر الأدواس شمالي المكلا

صورة ارشيفية

سماع إطلاق نار في مدينة المكلا في اليمن

صورة أرشيفية

حكومة فنزويلا: الهجوم الأمريكي يهدف للاستيلاء على النفط والمعادن في بلادنا

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

