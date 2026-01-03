يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي

أكد يحيي زكريا لاعب غزل المحلة، أنه لا يشغل باله بالمقارنات مع أي لاعب آخر في نفس مركزه، سواء قديم أو حالي، مشددًا استفدت كثيرًا من متابعة كل لاعبي مركزي وعلى رأسهم علي معلول وأحمد فتوح.

وتابع يحيي زكريا في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مثلي الأعلى محليًا والأقرب لأدائي هما الثنائي المعتزل سيد معوض ومحمد عبد الشافي، كل لاعب له أداء وشكل، واستفدت كثيرًا من متابعة الثنائي لأنهما لاعبان كبيران جدًا.

وأضاف لاعب غزل المحلة: الثنائي سيد معوض ومحمد عبد الشافي كانا مميزين في كل شيء، القوة والسرعة والمهارة والكرات العرضية، أتمنى أن أكون مثلهما يومًا ما، وأشاهد فيديوهاتهما كل يوم من أجل تطوير قدراتي وإمكانياتي.

وواصل: أنا لاعب حاليًا في غزل المحلة واتشرف بتواجدي ضمن صفوف النادي العريق بجماهيره الكبيرة، كامل تركيزي مع الفريق، وأي عروض تأتيني يتم إرسالها للنادي لأنني لن أرحل إلا من بوابة النادي.

واختم يحيي زكريا حديثه: عندي طموح اللعب للأندية الكبيرة وشرف كبير لي الانضمام لأحد الثلاثي الكبار، لكن هدفي هو الاحتراف الخارجي، لدي عرض خليجي من أحد الأندية، لكن الأمر في يد إدارة غزل المحلة التي تدرس العرض بما يفيدني ويفيد النادي، وسأخوض التجربة في حالة كان العرض مناسبًا، فأنا تحت أمر النادي.