أزمة بين نادى الزوراء واتحاد الكرة العراقي وعماد النحاس يترقب

أصدر نادي الزوراء العراقي الذي يقوم بتدريبه عماد النحاس بيانا رسميا رفض خلاله التخلي عن لاعبيه لصالح المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 سنة.

ويترقب عماد النحاس المدير الفني لفريق الزوراء العراقي الموقف بين إدارة النادي واتحاد الكرة العراقي في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في عديد المسابقات المحلية والقارية.

وجاء البيان علي النحو التالي:

بيان رسمي

تود الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أن تضع جماهيرها الكبيرة وجماهير الكرة العراقية كافة في صورة الحقائق الكاملة المتعلقة بملف تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي وتؤكد في هذا الإطار أنها تعاملت مع الموضوع بأعلى درجات المسؤولية والشفافية وأوفت بجميع التزاماتها تجاه الاتحاد العراقي لكرة القدم والمنتخب الأولمبي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن دعم المنتخبات الوطنية واجب وطني لا يقبل المزايدة .

وفي هذا السياق قامت إدارة النادي باستقبال الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وأبدت استعدادها الكامل للتعاون عبر تفريغ ثلاثة لاعبين أو تأجيل مباريات الفريق ضمن منافسات دوري نجوم العراق إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من قبل الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب.

كما تؤكد الهيئة الإدارية أن نادي الزوراء لم يقتصر دعمه على الجانب الفني فقط بل ساهم بشكل مباشر في دعم عمل المنتخبات الوطنية من خلال توفير الملعب الرئيسي وملعب الشالجية لاحتضان تدريبات المنتخبين الوطني والأولمبي في تأكيد واضح على أن النادي كان ولا يزال متعاوناً ومسانداً للمنتخبات الوطنية في مختلف الظروف .

وتود الهيئة الإدارية أن توضح أن قاعدة اختيار لاعبي المنتخب الأولمبي تُعد واسعة نظراً لتوفر عدد كبير من اللاعبين المؤهلين من حيث الأعمار في دوري نجوم العراق والدوري الممتاز ودوري الرديف في حين أن نادي الزوراء ملتزم بقائمة محددة لا تتجاوز (25) لاعباً فقط إضافة إلى وجود إصابات مؤثرة في صفوف الفريق ورغم ذلك كان هنالك إصرار واضح على استدعاء ستة لاعبين من فريق الزوراء دون غيره من الأندية الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولا ينسجم مع عدالة المنافسة خصوصاً في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في دوري نجوم العراق .

وتؤكد الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أنها كانت ولا تزال من أكثر المؤسسات الرياضية التزاماً بتقديم الدعم للمنتخبات الوطنية وقد تجسد ذلك عملياً من خلال تلبية العديد من طلبات التفريغ في مناسبات سابقة بما في ذلك تفريغ عدد كبير من لاعبي منتخب الناشئين دون أن يتم تأجيل أي من مباريات النادي وهو ما يعكس التزام النادي الكبير بالمهام الوطنية.

وفي هذا الإطار عقدت الهيئة الإدارية اجتماعاً رسمياً اليوم جرى خلاله بحث كتاب الاتحاد العراقي لكرة القدم المتعلق بطلب تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت (23) سنة ، حيث تمت دراسة الموضوع من الجوانب القانونية والفنية كافة وبما ينسجم مع مصلحة النادي وسير منافسات الدوري وبعد التداول قررت الهيئة الإدارية عدم تفريغ اللاعبين لهذه البطولة استناداً إلى جملة من الأسباب الموضوعية ، في مقدمتها استمرار منافسات الدوري دون توقف وما رافق ذلك من ضغط كبير في جدول المباريات الأمر الذي يستوجب تواجد جميع لاعبي الفريق ولا سيما اللاعبين المستدعين للحفاظ على استقرار الفريق وضمان عدالة المنافسة .

كما تود الهيئة الإدارية أن تلفت نظر جماهير الكرة العراقية إلى أن اللوائح المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) لا تلزم الأندية بتفريغ اللاعبين للمشاركة في بطولات الفئات العمرية خارج أيام الفيفا الرسمية إذ يقتصر الإلزام والدعم القانوني على الفترات المعتمدة دولياً فقط .

وانطلاقاً مما تقدم فإن قرار عدم تفريغ اللاعبين في هذه المرحلة جاء نتيجة طبيعية لعدم إقامة البطولة ضمن أيام الفيفا وضغط جدول المباريات الذي أقره الاتحاد وهو ما يجعل قرارنا منسجماً مع اللوائح الدولية ومع مصلحة النادي والدوري على حد سواء .

وفي الوقت ذاته تؤكد الهيئة الإدارية أن إضافة أو تعديل فقرات في لائحة الانضباط خلال هذه المرحلة يُعد إجراء يصعب على النادي الالتزام به حتى في حال فرض غرامات مالية الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتذار عن عدم تفريغ اللاعبين لهذه البطولة واللجوء إلى سلك الطرق القانونية في حال إصرار الاتحاد على عرقلة مسيرة نادينا دون غيره من الأندية.