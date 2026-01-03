يستهل منتخب السنغال مشواره في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب السودان، مساء اليوم السبت، على ملعب طنجة الكبير، أحد أبرز الملاعب المستضيفة للبطولة.

السنغال تواجه السودان في افتتاح دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2025

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بصفته متصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد انتصارين وتعادل واحد.

وقد بدأ مشواره في البطولة بفوز كبير على بوتسوانا 3-0، تألق خلاله نيكولاس جاكسون بتسجيله هدفين، قبل أن يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 بهدف من القائد ساديو ماني، ثم اختتم دور المجموعات بفوز آخر بثلاثة أهداف على بنين، مما يؤكد جاهزية الفريق لمواصلة طريقه نحو اللقب القاري.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب السودان بصعوبة بعد صراع قوي في المجموعة الخامسة، محققًا فوزًا ثمينًا على غينيا الاستوائية بهدف جاء عن طريق الخطأ في مرمى الخصم، قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام بوركينا فاسو 0-2.

وترجح الترشيحات كفة السنغال نظرًا للفوارق الفنية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها نجومها، إضافة إلى نتائجها المميزة في البطولات القارية الأخيرة.

وتشير الإحصاءات أيضًا إلى تفوق أسود التيرانجا، إذ لم يسبق للسودان أن سجل في شباك السنغال، كما لم يحقق أي فوز في المواجهات الخمس السابقة بين المنتخبين.

وكان آخر لقاء جمعهما في تصفيات كأس العالم 2026، وانتهى بفوز السنغال 2-0 في سبتمبر الماضي بعد تعادل سلبي في لقاء الذهاب.

رغم هذه المعطيات، يتمسك المنتخب السوداني بأمله في قلب التوقعات، مستفيدًا من الروح القتالية والدعم الجماهيري المنتظر في مدرجات ملعب طنجة، سعيا لتحقيق مفاجأة تمنح جماهيره لحظة فرح كروية طال انتظارها.

يُذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه المتأهل من مباراة تونس ومالي في ربع النهائي، في طريق لا يرحم سوى الأقوى والأكثر جاهزية.