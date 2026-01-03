يستعد المنتخب التونسي لخوض مواجهة قوية ومفصلية أمام منتخب مالي، مساء اليوم السبت، على ملعب المجمع الرياضي محمد الخامس، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

تونس تصطدم بمالي في اختبار صعب بدور الـ16 من أمم إفريقيا 2025

ودخل منتخب مالي الأدوار الإقصائية بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، دون تحقيق أي فوز، مكتفيًا بثلاثة تعادلات متتالية، جاءت أمام زامبيا والمغرب بنتيجة واحدة (1-1)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع جزر القمر في ختام مشواره بالدور الأول.

على الجانب الآخر، حجز منتخب تونس بطاقة العبور إلى الدور ذاته بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، حققها من انتصار مهم على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أمام تنزانيا (1-1)، بينما خسر مواجهة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة (3-2).

ويسعى «نسور قرطاج» لتجاوز عقبة المنتخب المالي ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، أملًا في بلوغ الدور ربع النهائي، حيث يلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي السنغال والسودان.