"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام عيار 21؟
فنزويلا تعلن التعبئة الشاملة وتتوعد بالقتال ضد العدوان الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تونس تصطدم بمالي في اختبار صعب بدور الـ16 من أمم إفريقيا 2025

إسراء أشرف

يستعد المنتخب التونسي لخوض مواجهة قوية ومفصلية أمام منتخب مالي، مساء اليوم السبت، على ملعب المجمع الرياضي محمد الخامس، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

تونس تصطدم بمالي في اختبار صعب بدور الـ16 من أمم إفريقيا 2025

ودخل منتخب مالي الأدوار الإقصائية بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، دون تحقيق أي فوز، مكتفيًا بثلاثة تعادلات متتالية، جاءت أمام زامبيا والمغرب بنتيجة واحدة (1-1)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع جزر القمر في ختام مشواره بالدور الأول.

على الجانب الآخر، حجز منتخب تونس بطاقة العبور إلى الدور ذاته بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، حققها من انتصار مهم على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أمام تنزانيا (1-1)، بينما خسر مواجهة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة (3-2).

ويسعى «نسور قرطاج» لتجاوز عقبة المنتخب المالي ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، أملًا في بلوغ الدور ربع النهائي، حيث يلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي السنغال والسودان.

منتخب تونس تونس مالي مالي ضد تونس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا

